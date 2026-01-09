Por qué Trump habría anulado una segunda ola de ataques en Venezuela

Este 9 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ha cancelado una segunda ola de ataques en Venezuela, tras el anuncio de la liberación de un "número importante" de presos políticos.

Por medio de un mensaje en su red Truth Social, el mandatario indicó que Venezuela ha mostrado señales de cooperación con la reciente excarcelación de detenidos.

"Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están 'buscando la paz' (…) por esta cooperación he cancelado la segunda oleada de ataques esperada", escribió Trump en su red social.

También agregó que esta acción es "un gesto muy importante e inteligente por parte del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez" y que, tras las muestras de cooperación del país sudamericano, esta segunda ola de ataques resulta "innecesaria".

En su mismo perfil, Trump señaló que Estados Unidos y Venezuela han "trabajado de manera conjunta, en especial en la reconstrucción de una mejor y más moderna infraestructura de petróleo y gas".

A pesar de cancelar los ataques, Trump enfatizó que los buques petroleros incautados por Estados Unidos "permanecerán en su lugar por motivos de seguridad".

"Las grandes petroleras invertirán al menos US$100 mil millones; con ellas me reuniré hoy en la Casa Blanca", indicó Trump, en referencia a un encuentro con empresas estadounidenses para gestionar la extracción de crudo venezolano.

El 8 de enero fueron liberadas cinco personas originarias de España, entre ellas activistas de derechos humanos.

Estas son las primeras excarcelaciones bajo el mandato de Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

