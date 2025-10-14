Por qué un hombre incendió a su esposa dentro de su casa en California

Medios de EE. UU. informaron sobre el caso de un hombre detenido por presuntamente prenderle fuego a su esposa, con quien llevaba diez años de matrimonio, en un pequeño hogar de Porterville, California.

Según The Independent, el hombre, identificado como Sean Hoffman, es acusado de rociar a su esposa, Sheena, con una sustancia altamente inflamable y luego prenderle fuego.

Las autoridades, en concreto las del condado de Tulare, fueron alertadas del hecho y, al llegar al lugar, encontraron a la madre de siete hijos con graves quemaduras en el rostro, brazos y torso.

La mujer fue trasladada al centro asistencial Bakersfield Memorial por medio de un helicóptero. Aunque las autoridades señalaron que se encuentra estable, su proceso de recuperación tomará bastante tiempo.

Por su parte, Hoffman fue acusado de agresión agravada e incendio premeditado, y permanece detenido en el Centro de Detención del Condado Sur, a la espera de su condena.

Uno de los hijos de la mujer, llamado Michael Post, declaró al medio KFSN que se encontraba en su casa cuando recibió una llamada de su hermana.

“Tienes que venir a la casa de mamá ahora, tu padrastro acaba de rociarla con algo y ha dicho que le va a prender fuego”, fue lo que su hermana le dijo.

El hijo detalló que la pareja llevaba más de diez años casada y, aunque no se habían registrado episodios de violencia familiar, sí eran frecuentes las discusiones.

Actualmente, la familia de Sheena ha abierto una página en GoFundMe, donde solicitan donativos para costear las operaciones médicas de la mujer.

