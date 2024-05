Powerball y Mega Millions, debido a los millonarios premios que ofrece, son dos de las loterías más populares en Estados Unidos.

Los sorteos de ambas loterías son seguidos por millones de personas que tienen el fin de cambiar su situación económica y convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

Semana tras semana, los sorteos de Powerball y Mega Millions causan furor en redes sociales a la espera de convertir a un ciudadano estadounidense en nuevo millonario.

Powerball realiza sus sorteos todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 horas del este en sus estudios ubicados en Florida.

Mientras Mega Millions hace sus sorteos todos los martes y viernes a las 23 horas locales, de acuerdo a la información proporcionada en su página web.

Este sábado 11 de mayo se llevó a cabo el último sorteo de Powerball y fueron revelados los números ganadores del millonario premio acumulado que actualmente se encuentra en juego.

Los números ganadores del último sorteo de esta lotería fueron: 3, 6, 39, 49 y 67, con el Powerball en 21.

Además, el premio mayor que se está sorteando ascendió a US$47 millones con la opción de canjearlo en efectivo por una suma estimada a US$22 millones.

#Powerball results are in.



Here are the winning numbers for tonight,

Saturday, May. 11



3-6-39-49-67 − 21 PB − 2x PP#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/Op816g5cLP