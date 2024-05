Powerball y Mega Millions son dos de las loterías más populares en Estados Unidos al captar la atención de millones de personas que desean convertirse en millonarios de manera repentina.

Estos sorteos, que se realizan en múltiples ocasiones a lo largo de la semana, le dan la posibilidad a los jugadores de cambiar su vida de la noche a la mañana y ganar premios millonarios.

Tanto Powerball como Mega Millions ofrecen premios mayores que, generalmente, alcanzan cifras astronómicas y puede superar los cientos de millones de dólares.

Por este motivo, los jugadores de la lotería americana compran boletos de estos sorteos con la ilusión de acertar los números ganadores y llevarse a casa uno de estos impresionantes premios.

Curiosamente, el interés de las personas por ganar millones de dólares con Powerball y Mega Millions los ha llevado a preguntarse cuáles son los números que más han salido durante sus sorteos en 2024.

En lo que va del año, los números más frecuentes en los sorteos de Powerball han sido 5, 10 y 15, apareciendo en reiteradas ocasiones en los últimos días.

Por otra parte, los números más frecuentes en lo que va de 2024 en los sorteos de Mega Millions han sido 7, 11 y 18.

#MegaMillions was not hit tonight.



Jackpot for Friday, May. 31 has increased to $522,000,000! 💵🤯💵



Good Luck!

#lottery #lotto #loteria #jackpot pic.twitter.com/Lmi8dDTO7N