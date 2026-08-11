Premio mayor del Powerball asciende a casi US$975 millones ¿Cuándo será el próximo sorteo?

El pasado 10 de agosto se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Powerball.

Sin embargo, la edición del pasado lunes no registró ganadores del premio mayor, por lo que la cantidad aumentó hasta llegar a casi US$975 millones, el octavo premio más grande en la historia de la lotería estadounidense.

Los números ganadores del sorteo del 10 de agosto fueron 6, 37, 54, 55 y 64. Además, la Powerball roja fue el número 10 y el multiplicador fue de 3.

El premio mayor, indicó Powerball, tiene un valor en efectivo de unos US$422.3 millones.

El próximo sorteo de la lotería Powerball será el miércoles 12 de agosto y, según medios estadounidenses, será el número 44 de la actual temporada del premio mayor.

De acuerdo con medios como Fox Business, el último ganador del premio mayor del Powerball fue el pasado 2 de mayo, cuando dos boletos de Florida y Texas se repartieron un premio de US$20 millones.

Los sorteos, por lo general, se celebran cada lunes, miércoles y sábado.

Actualmente, el Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

“La hora límite de venta varía entre una y dos horas antes del sorteo, dependiendo de la jurisdicción de venta”, señala la página oficial del Powerball.

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