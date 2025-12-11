Premio mayor del Powerball asciende a US$1 mil millones: ¿Cuándo será el próximo sorteo?

El pasado miércoles 10 de diciembre se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería del Powerball y, como no se registraron ganadores del gran premio, la cifra aumentó a casi US$1 mil millones.

Ahora, la expectativa recae en el próximo sábado 13 de diciembre, cuando se volverá a efectuar la lotería y se determinará si hay un afortunado que logre ganar el premio mayor.

Los números que salieron en el sorteo pasado fueron: 10, 16, 29, 33 y 69, con el Powerball de 22 y un Power Play de 3x.

Aunque no hubo un ganador del premio mayor, sí se registraron tres ganadores que obtuvieron US$1 millón por haber logrado acertar las cinco bolas blancas.

También se reportaron 37 ganadores de un premio de US$50 mil y 14 que lograron obtener US$150 mil.

El sorteo se realizará a las 22.59 horas (hora de EE. UU.). Además, habrá una transmisión en directo en el canal oficial de YouTube del Powerball.

El sorteo del Powerball se juega, según su página oficial, en 45 estados de EE. UU., además de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

"La hora límite de venta varía entre una y dos horas antes del sorteo, dependiendo de la jurisdicción de venta", señala la página del Powerball.

