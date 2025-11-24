Premio mayor del Powerball sube a más de US$650 millones: ¿A qué hora será el torneo de este 24 de noviembre?

El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo el sorteo del Powerball, una de las loterías más populares de EE. UU., y ninguna persona resultó ganadora del premio mayor, el cual sigue en aumento y ha alcanzado los US$654 millones.

Sin embargo, este lunes 24 de noviembre se celebrará un nuevo sorteo, lo cual representa una nueva oportunidad para que alguna persona compre su boleto y, con algo de suerte, se convierta en ganadora del premio mayor del Powerball.

El sábado anterior, ninguna persona obtuvo el premio mayor ni el de US$2 millones por acertar los cinco números y la opción Power Play. Solo se registraron dos ganadores de un premio de US$1 millón por acertar las cinco bolas blancas.

Los números ganadores del sorteo anterior fueron:

Bolas blancas: 28, 32, 36, 51, 69

Powerball (bola roja): 2

Power Play: 2x

Actualmente, hay una nueva oportunidad de ganar el codiciado premio mayor o elegir un pago en efectivo de US$303.2 millones.

El sorteo del Powerball se llevará a cabo a las 22.59 horas (tiempo del Este). También se encuentra disponible un video en vivo en YouTube donde se transmitirá el sorteo.

Los próximos sorteos del Powerball se realizarán el miércoles 26 de noviembre y el sábado 29.

En la actualidad, el Powerball se juega en 45 estados de EE. UU., además de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El sitio oficial del Powerball informa que la hora límite para la venta de boletos varía entre una o dos horas antes del sorteo, según la jurisdicción de venta.

