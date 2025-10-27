Premio mayor del Powerball llega a US$358 millones: quiénes casi lo ganaron y cuándo será el próximo sorteo

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo el gran sorteo del Powerball, en el que el premio mayor alcanzó los US$358 millones.

Sin embargo, ninguna persona logró acertar todos los números del sorteo celebrado el sábado anterior.

Esto no significa que no haya habido ganadores, ya que varios fueron los afortunados que, a pesar de no obtener el premio mayor, ganaron considerables sumas de dinero.

El premio mayor se consigue al acertar las cinco bolas blancas y la denominada Powerball, una bola de color rojo.

En el sorteo del 25 de octubre, los números ganadores fueron: 02, 12, 22, 39 y 67; la Powerball fue 15 y el multiplicador fue x2.

No obstante, un jugador originario de Virginia y otro de Minnesota acertaron las cinco bolas blancas, pero no la Powerball.

Mientras que el jugador de Minnesota ganó US$1 millón por acertar las cinco bolas blancas, el de Virginia duplicó esa cantidad gracias al multiplicador x2, por lo que recibió US$2 millones.

Según la página oficial del Powerball, 14 personas ganaron US$50 mil por acertar cuatro bolas blancas más la Powerball.

Además, 348 jugadores obtuvieron un premio de US$100 por acertar cuatro bolas blancas.

El próximo sorteo del Powerball se realizará el 27 de octubre.

