Premio sube a los US$786 millones: los números ganadores del más reciente sorteo del Powerball

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Premio sube a los US$786 millones: los números ganadores del más reciente sorteo del Powerball

El pasado 3 de agosto se llevó a cabo el más reciente sorteo del Powerball, y como no se registró un ganador, el premio mayor aumentó a los US$786 millones.

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Powerball

FOTO ILUSTRATIVA. Un boleto de Powerball está disponible para su compra en una tienda de conveniencia en Austin, Texas, EE. UU., el 29 de marzo de 2024. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 3 de agosto se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Powerball, con la expectativa de conocer si había algún ganador del premio mayor.

No se registró un ganador del premio mayor, por lo que el acumulado aumentó a US$786 millones.

De acuerdo con la página oficial de Powerball, los números ganadores fueron 8, 30, 41, 48 y 54.

Además, el número Powerball fue el 4 y el multiplicador Power Play fue de 2x.

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Aunque no hubo un ganador del premio mayor, sí hubo personas que obtuvieron premios menores.

Por ejemplo, una persona en Wisconsin ganó US$2 millones al acertar los cinco números y contar con el Power Play.

El próximo sorteo será el miércoles 5 de agosto, a las 22.59 horas, hora de Estados Unidos.

Finalmente, la lotería informó que el premio tiene una opción de pago en efectivo de US$341.6 millones.

Lea también: ¿Será dividido? Quiénes ganaron el premio mayor del Powerball que rondaba los US$143 millones

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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