¿Qué acordaron Trump y Putin sobre el petróleo ruso y cómo podría influir en el precio de la gasolina en EE. UU.?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este viernes el acuerdo alcanzado en conversación telefónica con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, para el suministro de petróleo ruso al mercado estadounidense y mundial.

“La parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidense y mundial. Estoy seguro de que esto repercutirá positivamente en toda la economía mundial”, señala un comunicado del líder ruso publicado en la página web del Kremlin.

Poco antes, Trump anunció -en su red Truth Social- que durante “una conversación sumamente exitosa” con Putin se acordó que “Rusia suministrará de inmediato más de 300 mil toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500 mil toneladas durante el mes de noviembre y 1 millón de toneladas inmediatamente después”.

Trump añadió que, “además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente -en un breve plazo- 3 millones de toneladas de combustible diésel”.

Los anuncios fueron corroborados por el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, quien estimó el suministro ruso en 300 mil toneladas de diésel en octubre, 500 mil en noviembre y hasta un millón en diciembre, con la posibilidad de llegar hasta los tres millones de toneladas mensuales.

El anuncio llega en un momento de máxima preocupación en la Casa Blanca y en el Partido Republicano por los datos que marcan las encuestas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y que dan una ventaja de unos siete puntos a los demócratas, especialmente por el malestar ciudadanos por el alto precio de la gasolina y las dificultades para afrontar el costo de la vida.

Mientras, la decisión de Putin se produce después de que en los últimos meses Rusia sufriera un grave déficit de combustible, que provocó grandes colas en las gasolineras, debido a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas.

Con todo, Nóvak aseguró que “el mercado ruso también estará plenamente abastecido de diésel” y adelantó que “inmediatamente” Moscú levantará las restricciones que introdujo en su momento a la exportación de diésel.

Además, Putin aseguró que él y su colega estadounidense habían dedicado “considerable atención a las perspectivas de arreglo de la crisis ucraniana y también se abordó la situación en torno a Irán y diferentes aspectos de las relaciones bilaterales”.

Trump había dicho el pasado martes que llamaría pronto al jefe del Kremlin para hablar del posible brote de peste neumónica, pero el jueves las autoridades rusas dieron por terminadas las medidas profilácticas y descartaron el riesgo epidemiológico en Siberia.

En su anterior conversación telefónica, hace un mes, el jefe de la Casa Blanca había pedido a Putin el fin de las acciones militares en Ucrania después de que sus emisarios visitaran Moscú y Kiev.

Con todo, ambos bandos se han enzarzado en una escalada, que ha aplazado indefinidamente la reanudación de las negociaciones de paz, por lo que Kiev envió esta semana una delegación a EE.UU. para revivir el proceso.

Al mismo tiempo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se mostró esta semana muy crítico con la actitud de Washington, después de la muerte de veintidós personas en un ataque ruso contra un edificio de viviendas en su país.

“Tú no puedes negociar proyectos económicos para el futuro con los rusos por una parte y, al mismo tiempo, decir que nos encontramos en (…) un punto muerto diplomático”, aseguró Zelenski, en referencia a las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien advirtió en Portugal del peligro de un recrudecimiento del conflicto ucraniano.