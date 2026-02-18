Qué áreas de EE. UU. se encuentran en alerta por fuertes nevadas entre el miércoles 18 y el viernes 20

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS, en inglés) informó recientemente sobre las condiciones climáticas previstas para ese país desde este miércoles 18 de febrero hasta el viernes 20.

El boletín indica que habrá clima mixto en EE. UU., desde fuertes nevadas en la Sierra y en las cordilleras del oeste, hasta temperaturas altas en el centro y este del país.

Debido a la presencia de una vaguada occidental amplificada, se producirán ondas hacia el noroeste del Pacífico y el norte de las Montañas Rocosas, lo que traerá abundante humedad y favorecerá la trayectoria activa de una tormenta a través del oeste de EE. UU.

También se prevén acumulaciones de nieve superiores a 20 centímetros en el sur de las Cascadas y en las cordilleras costeras del sur de Oregón.

El NWS señala que habrá probabilidades de fuertes nevadas en las montañas de la Sierra Nevada hasta el próximo jueves 19 de febrero, las cuales se extenderán a la región de las Cuatro Esquinas hasta el viernes 20.

“Por lo demás, se espera que las precipitaciones locales continúen en gran parte del oeste de EE. UU. hasta el jueves, con precipitaciones residuales en las Cuatro Esquinas, Nevada y partes de California hasta el viernes”, afirma el NWS.

Gusty winds and low relative humidity will bring critical fire weather to the central and southern High Plains Wednesday. Two Pacific storms will continue impacting the mountains of the western U.S. into Thursday with gusty winds and heavy snow. Heavy snow and gusty winds will… pic.twitter.com/T5VwodiO1p — National Weather Service (@NWS) February 18, 2026

La llegada de un límite frontal, que se desplazará sobre la superficie baja de las llanuras, se prevé para este miércoles hacia el sur y se extenderá hacia el Alto Medio Oeste.

Este fenómeno generará “la posibilidad de una mezcla invernal en partes del norte y centro de las llanuras hasta los Grandes Lagos”, señala el NWS.

“Las precipitaciones se convertirán en nieve tras el frente, lo que traerá nieve moderada a partes de las Altas Llanuras del norte el miércoles”, añade la entidad.

Se esperan nevadas de moderadas a fuertes en zonas como las llanuras del norte y centro el jueves 19.

Lea también: Por qué algunas zonas de EE. UU. presentan frío extremo y otras altas temperaturas