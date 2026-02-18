Internacional
Qué áreas de EE. UU. se encuentran en alerta por fuertes nevadas entre el miércoles 18 y el viernes 20
El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. informó sobre las condiciones climáticas que se presentarán entre el miércoles 18 hasta el viernes 20 de febrero.
El horizonte del centro de Los Ángeles se alza en el horizonte mientras los vehículos circulan por la autopista 110 durante una tormenta invernal en la víspera de Año Nuevo en Los Ángeles, California, el 31 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS, en inglés) informó recientemente sobre las condiciones climáticas previstas para ese país desde este miércoles 18 de febrero hasta el viernes 20.
El boletín indica que habrá clima mixto en EE. UU., desde fuertes nevadas en la Sierra y en las cordilleras del oeste, hasta temperaturas altas en el centro y este del país.
Debido a la presencia de una vaguada occidental amplificada, se producirán ondas hacia el noroeste del Pacífico y el norte de las Montañas Rocosas, lo que traerá abundante humedad y favorecerá la trayectoria activa de una tormenta a través del oeste de EE. UU.
También se prevén acumulaciones de nieve superiores a 20 centímetros en el sur de las Cascadas y en las cordilleras costeras del sur de Oregón.
El NWS señala que habrá probabilidades de fuertes nevadas en las montañas de la Sierra Nevada hasta el próximo jueves 19 de febrero, las cuales se extenderán a la región de las Cuatro Esquinas hasta el viernes 20.
“Por lo demás, se espera que las precipitaciones locales continúen en gran parte del oeste de EE. UU. hasta el jueves, con precipitaciones residuales en las Cuatro Esquinas, Nevada y partes de California hasta el viernes”, afirma el NWS.
La llegada de un límite frontal, que se desplazará sobre la superficie baja de las llanuras, se prevé para este miércoles hacia el sur y se extenderá hacia el Alto Medio Oeste.
Este fenómeno generará “la posibilidad de una mezcla invernal en partes del norte y centro de las llanuras hasta los Grandes Lagos”, señala el NWS.
“Las precipitaciones se convertirán en nieve tras el frente, lo que traerá nieve moderada a partes de las Altas Llanuras del norte el miércoles”, añade la entidad.
Se esperan nevadas de moderadas a fuertes en zonas como las llanuras del norte y centro el jueves 19.
