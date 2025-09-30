Qué dice la carta que Charlie Kirk escribió a Netanyahu, donde demostró su “profundo amor” por Israel

El 2 de mayo último, Charlie Kirk envió una carta al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, alarmado por las tendencias antisionistas y antisemitas en redes sociales. El diario New York Post obtuvo y publicó el contenido de la misiva, en la cual el activista conservador destacó que, como cristiano, se alegraba de formar alianzas con judíos para “proteger la civilización judeocristiana”. El objetivo de su mensaje era proponer un giro en la estrategia israelí para detener dicho fenómeno, pues “puede socavar el apoyo estadounidense a Israel”.

La carta se convirtió en centro de controversia tras el asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en Utah. Después de que Netanyahu citó supuestas palabras del activista, surgieron acusaciones de tergiversación. El contenido de la redacción abrió un debate en Estados Unidos, alrededor de especulaciones sobre un posible cambio de postura de Kirk respecto de Israel antes de su muerte, informó Newsweek.

El 16 de septiembre, días después del crimen, la podcaster conservadora y amiga de Kirk, Candace Owens, afirmó en su programa que Netanyahu había malinterpretado el contenido de la misiva, y lo instó a publicarla. Según Owens, Kirk estaba preocupado por la influencia de Israel sobre la política estadounidense y por la promoción de valores contrarios a los suyos.

Sin embargo, tras la divulgación del documento, diversos sectores rechazaron la interpretación que Owens intentó posicionar. Newsweek citó al activista proisraelí Gideon Askowitz, quien escribió en la red X: “La carta rebosa amor por Israel y frustración por su fracaso en redes sociales”.

Contenido de la carta

El New York Post fue el medio que difundió el texto completo. En él, Charlie Kirk expuso que Israel está perdiendo la guerra de la información y urgió una “intervención de comunicación”.

El activista sostuvo que la defensa retórica del Estado israelí no debe recaer en portavoces estadounidenses, sino en sus propios ciudadanos. Incluso opinó que él estaba haciendo más trabajo que la oficina del Primer Ministro, según la publicación del Post. Su preocupación se originó en la reducción del respaldo a Israel entre círculos conservadores en Estados Unidos.

Kirk propuso siete recomendaciones para mejorar la percepción pública sobre Israel, entre ellas:

Crear un equipo de respuesta rápida en redes sociales.

Capacitar a profesionales proisraelíes para verificar en tiempo real la información sobre la guerra en Gaza.

Formar una “Red de la Verdad sobre Israel” para el intercambio de información confiable.

Organizar una gira en Estados Unidos con rehenes palestinos liberados que denuncien los crímenes de Hamas.

Promocionar en redes sociales la vida cotidiana de los israelíes.

Concluyó advirtiendo que, si Israel pierde el respaldo en redes sociales, también podría perder el apoyo político y militar de Estados Unidos.