Qué dice la orden ejecutiva firmada por Trump que permitió la pausa de aranceles por 90 días

Este 9 de abril el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles a aquellos países que no tomaron represalias comerciales contra su plan, con excepción de China quien se le impuso aranceles del 125%.

Más de 75 países habían solicitado negociaciones con EE. UU. para buscar una forma de reducir los aranceles, motivo por el cual Trump decidió pausarlos, ya que los calificó como acciones "que no son represalias comerciales".

En la página oficial de la Casa Blanca, se encuentra la enmienda de la orden de los aranceles recíprocos anunciados por Trump, la cual abarca cinco puntos importantes.

El primero indica que, debido a los altos déficits comerciales en EE. UU., Trump tomó la decisión de declarar una "emergencia nacional" e imponer aranceles a las importaciones, en donde se estableció un mecanismo en donde se ampliará esta medida si los países involucrados toman "represalias".

El segundo punto hace referencia a la República Popular de China, la cual, al anunciar represalias contra EE. UU., Trump tomó la decisión de modificar la tasa de aranceles, luego de anunciar que el 10 de abril impondrá un arancel del 34% a todos los bienes importados a China originarios de EE. UU.

"A mi juicio, esta modificación es necesaria y apropiada para hacer frente eficazmente a la amenaza a la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos", dice Trump en el comunicado de la Casa Blanca.

NEW TRUTH SOCIAL FROM PRESIDENT TRUMP:



🇨🇳125% TARIFF ON CHINA

🌎90-DAY PAUSE & LOWERED 10% RECIPROCAL TARIFF FOR OTHER COUNTRIES



🚨EFFECTIVE IMMEDIATELY pic.twitter.com/Gt5Bd6276m