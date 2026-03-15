Qué incluye la agenda de Frank-Walter Steinmeier en su gira por Panamá, Guatemala y México

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, iniciará el 16 de marzo una gira por Panamá, Guatemala y México , con el objetivo de fortalecer las relaciones políticas y comerciales con esos países de Latinoamérica.

Según la oficina presidencial alemana, la visita busca estrechar vínculos con socios de la región que comparten valores democráticos y promover la cooperación en temas globales.

Steinmeier llegará el 16 de marzo a Ciudad de Panamá, donde será recibido por el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Tras una reunión bilateral, ambos mandatarios ofrecerán declaraciones a la prensa. El presidente alemán también visitará el Canal de Panamá y el Biomuseo, edificio diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry.

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Esta será la primera visita oficial de un presidente alemán a Panamá, país que representa el principal mercado de las exportaciones e inversiones germanas en Centroamérica.

“Uno de los objetivos de la visita es explorar vías para profundizar nuestra relación económica”, indicó la Oficina de la Presidencia de Alemania.

Agenda en Guatemala

El 17 de marzo, Steinmeier viajará a Guatemala, donde será recibido con honores militares por el presidente Bernardo Arévalo.

Ambos jefes de Estado sostendrán una reunión bilateral y ofrecerán una conferencia de prensa. Además, el mandatario alemán participará en la Embajada de Alemania en un acto dedicado a la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.

Durante su estancia también se reunirá con comunidades indígenas y visitará una empresa proveedora de materiales de construcción.

El 18 de marzo, Steinmeier se reunirá con estudiantes guatemaltecos y visitará el proyecto de cooperación internacional Selva Maya.

Reunión con Sheinbaum

El 19 de marzo, el presidente alemán viajará a México, donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Berlín consideran a México un “actor clave en la región” y un socio estratégico para Alemania, además de ser miembro del G20.

Durante su visita, Steinmeier participará en actividades relacionadas con temas geopolíticos y científicos, así como en encuentros orientados a fortalecer los lazos económicos entre ambos países.

México es actualmente el principal socio comercial de Alemania en Latinoamérica, según el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

En 2023, el comercio bilateral alcanzó 29 mil millones de euros. Las exportaciones alemanas hacia México sumaron 18,900 millones de euros, mientras que las importaciones desde ese país alcanzaron 10,100 millones de euros.