El presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitará Guatemala para fortalecer el diálogo político y la cooperación

La Embajada de la República Federal de Alemania en Guatemala informó sobre la próxima visita oficial del presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier a Guatemala el 17 y 18 de marzo próximos.

Remarcó que esta visita de alto nivel constituye un acontecimiento de especial relevancia para las relaciones bilaterales y refleja el compromiso mutuo de ambos países con el fortalecimiento del diálogo político, la cooperación y los vínculos de amistad que los unen.

Explicó que, durante su visita, el presidente federal sostendrá reuniones oficiales con el presidente de la república, Bernardo Arévalo, así como con miembros del Congreso y representantes del sector justicia.

El programa contempla también la visita de un sitio arqueológico y un encuentro con autoridades indígenas.

Destacó que, con el objetivo de intensificar el intercambio comercial, el presidente federal Steinmeier estará acompañado por una delegación de empresarios alemanes.

Estos encuentros permitirán profundizar el diálogo político de alto nivel y fortalecer la cooperación bilateral en áreas de interés común, subrayó la información.

La visita se enmarca en los pilares fundamentales de la política exterior alemana en Guatemala, entre los que destacan el fortalecimiento de la democracia, la promoción del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, así como la acción para la protección del ambiente, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible.

Recordó que la última visita de un presidente federal alemán a Guatemala tuvo lugar hace más de 35 años, durante el mandato del presidente Richard von Weizsäcker, lo que subraya el carácter histórico y especial de esta próxima visita.

