¿Qué pasó frente al Toro de Wall Street? Video muestra explosión de vehículo que causó pánico en Nueva York

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¿Qué pasó frente al Toro de Wall Street? Video muestra explosión de vehículo que causó pánico en Nueva York

Un vehículo se incendió y explotó frente al Toro de Wall Street, en el Bajo Manhattan, provocando corridas, humo visible en varias calles y alarma entre turistas y trabajadores que se encontraban en la zona financiera de Nueva York.

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Un vehículo explotó frente al Toro de Wall Street, en Nueva York, provocando alarma, corridas y una densa columna de humo en el distrito financiero de Manhattan. (Foto: Prensa Libre, redes sociales).

Una fuerte detonación interrumpió la actividad en el distrito financiero de Nueva York luego de que un vehículo se incendiara y explotara frente al emblemático Toro de Wall Street, en el Bajo Manhattan. Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas corriendo mientras intensas llamas y densas columnas de humo negro cubrían parte de las calles cercanas.

El incidente ocurrió este martes 20 de mayo en el área de Broadway y Stone Street, donde, según reportes preliminares, un automóvil presuntamente afiliado a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) comenzó a incendiarse antes de explotar.

En las grabaciones compartidas por testigos se observa cómo el fuego consume rápidamente el vehículo, mientras peatones, turistas y trabajadores abandonan el lugar en medio del temor generado por la explosión.

Elementos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y agentes policiales acudieron de inmediato al área para controlar la emergencia y restringir el acceso en varias calles del sector financiero.

Bomberos controlaron el incendio

Medios estadounidenses informaron que el incendio fue controlado minutos después por los cuerpos de emergencia, que también realizaron labores para retirar los restos del vehículo calcinado.

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Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas ni fallecidas durante el incidente, aunque la explosión generó momentos de tensión y corridas en una de las zonas más visitadas de Manhattan.

De acuerdo con reportes de ABC 7 NY y Univision+, las investigaciones continúan para establecer qué provocó el incendio y posterior explosión del automóvil.

Recuerdan histórico atentado de 1920

El incidente también revivió recuerdos del atentado ocurrido en Wall Street en 1920, cuando un carro cargado con explosivos detonó frente a la sede de J.P. Morgan & Co., causando decenas de muertos y heridos.

De acuerdo al sitio oficial de FBI, el 16 de septiembre de 1920, una fuerte explosión sacudió el distrito financiero de Wall Street en la ciudad de Nueva York. (Foto: Prensa Libre, Fuente: fbi.gov).

Según registros históricos del FBI, aquella explosión dejó 38 personas fallecidas y más de 200 heridas, convirtiéndose en uno de los ataques más graves registrados en Estados Unidos durante esa época.

A diferencia de ese hecho histórico, las autoridades señalaron que la explosión ocurrida este martes continúa bajo investigación y preliminarmente estaría relacionada con un incendio vehicular.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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