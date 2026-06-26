Qué se sabe de la muerte de seis integrantes de una familia en Nueva York: una nota, rastros de veneno y el giro que investiga la Policía

La investigación por la muerte de seis integrantes de una misma familia en una vivienda de Mechanicville, Nueva York, dio un nuevo giro luego de que las autoridades revelaran que una nota manuscrita encontrada en el inmueble y diversos indicios recopilados durante la inspección apuntan preliminarmente a un presunto envenenamiento intencional.

El jefe del Departamento de Policía de Mechanicville, William Rabbitt, informó que los investigadores localizaron numerosos medicamentos con receta y de venta libre, elementos que consideran compatibles con esa hipótesis. No obstante, aclaró que las conclusiones definitivas dependerán de los análisis toxicológicos, la revisión del médico forense y el resto de las diligencias que continúan en curso.

Las víctimas y cómo comenzó la investigación

Los cuerpos fueron encontrados durante la noche del martes, cuando agentes acudieron a realizar un control de bienestar solicitado por un vecino preocupado porque llevaba varios días sin ver a Amy Steadman, de 64 años.

Según explicó la policía, cuando los agentes ingresaron a la vivienda encontraron una escena compleja, ya que las víctimas llevaban fallecidas desde hacía un tiempo considerable, lo que dificultó incluso su identificación inicial debido al estado de descomposición.

Las víctimas fueron identificadas como Amy Steadman, su hija Sarah Myers, de 44 años, y los cuatro hijos de esta: Harper Harmon, 13; Hudson Harmon, 11; y los gemelos Gavin Harmon y Gracelynn Harmon, 10.

🇺🇸 🚨 HORROR EN NUEVA YORK: Una abuela decidió quitarle la vida a su hija y nietos luego de que el padre ganara la custodia de los niños.



Lo que comenzó como una revisión de rutina por parte de las autoridades en una vivienda de Mechanicville, al norte de Nueva York, ha escalado… pic.twitter.com/vtshMgpwjp — MACHI 👑 (@arroba_machi) June 25, 2026

La nota, el presunto veneno y un hallazgo que cambió la investigación

Durante una conferencia de prensa, Rabbitt indicó que la nota manuscrita encontrada dentro de la vivienda "sugiere firmemente" la participación de la abuela en los hechos, aunque evitó revelar su contenido mientras la investigación permanece abierta.

Además de los medicamentos recuperados, los investigadores consideran que existen rastros compatibles con un envenenamiento intencional. Sin embargo, recalcaron que todavía no existe una determinación oficial sobre las causas de muerte, por lo que esperan los resultados de laboratorio antes de establecer responsabilidades.

Las autoridades también señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de la participación de terceras personas, por lo que consideran que no hay riesgo para la comunidad.

Uno de los niños presentaba lesiones diferentes

Aunque la principal hipótesis apunta al posible envenenamiento, la policía confirmó un dato que añade mayor complejidad al caso.

Rabbitt informó que uno de los menores sufrió lesiones fatales por fuerza cortante, aunque evitó ofrecer mayores detalles mientras continúan las investigaciones.

De forma paralela, medios locales como Channel 13 News, citando fuentes cercanas al caso, señalaron que uno de los niños habría sido apuñalado, mientras que los demás habrían sido envenenados. Esas mismas fuentes indicaron que en la vivienda fueron encontradas jeringas y que algunos de los menores presuntamente habrían recibido sustancias inyectadas.

Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El conflicto por la custodia de los menores

La investigación también reveló un contexto familiar que ahora forma parte de las pesquisas.

El padre de los cuatro niños, Brady Harmon, residente en Utah, declaró al diario Albany Times Union que no veía a sus hijos desde 2019 y que esperaba reunirse con ellos cuando recibió la noticia de sus muertes.

Según medios estadounidenses, el hombre debía comenzar a ejercer un período de custodia temporal de los menores en los próximos días, una circunstancia que algunas fuentes consideran relevante para la investigación. No obstante, la policía aclaró que todavía no ha establecido un móvil y que todas las líneas continúan bajo análisis.

Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación criminal y que cualquier conclusión dependerá de los estudios toxicológicos, las pruebas forenses y el análisis integral de la evidencia recopilada en la vivienda.

Mientras tanto, el caso ha generado conmoción en Nueva York debido a la muerte de tres generaciones de una misma familia y a las numerosas interrogantes que aún rodean lo ocurrido dentro del apartamento, donde los investigadores intentan reconstruir los últimos momentos de las seis víctimas.

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