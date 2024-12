¿Qué se sabe de Luigi Mangione? El presunto asesino del director ejecutivo en Nueva York

Durante la mañana del pasado miércoles 4 de diciembre, el director ejecutivo de United Heatlh Care (UHC, por sus siglas en inglés), una de las aseguradoras más importantes de los Estados Unidos, fue asesinado tras recibir varios disparos en la espalda mientras caminaba frente a un reconocido hotel en la ciudad de Nueva York.

5 días después de los sucesos, un hombre fue capturado en Altoona, Pensilvania por estar en posesión de un arma similar a la que se utilizó contra Brian Thompson. "Se cree que el atacante utilizó una pistola veterinaria de cañón largo", indicó la Policía de Manhattan, tras haber encontrado los casquillos de las balas con mensajes escritos.

De acuerdo con el periódico estadounidense, The New York Times, el sospechoso fue visto por el trabajador de un restaurante ubicado a poco menos de 450 kilómetros al oeste de Nueva York. El parroquiano fue quien llamó a las autoridades correspondientes y un grupo de investigadores rápidamente llegó al lugar, en donde fue detenido.

Posteriormente, el Departamento de Policía en Pensilvania anunció que el hombre había sido identificado como Luigi Mangione de 26 años y fue arrestado por posesión de armas de fuego y por tener en su billetera varias identificaciones falsas, "muy similares a las que utilizó el atacante en Nueva York tan solo unas horas antes del asesinato".

Las autoridades en Altoona informaron que Luigi fue detenido en posesión de una pistola "fabricada con una impresora 3D" y un documento escrito a mano en donde indicaba su mentalidad y sus motivaciones; además, al hombre de 26 años se le negó la libertad bajo fianza debido a que será procesado por cinco cargos iniciales.

Entre una de las varias identificaciones falsas que Mangione poseía, había una de Nueva Jersey que coincidía con la identidad que el sospechoso había utilizado para registrarse en un hotel de Manhattan un día antes de asesinar a Brian Thompson, uno de los directores ejecutivos más importantes en el sistema de salud estadounidense.

Según el jefe de los detectives en Nueva York, Joseph Kenny, el principal sospechoso del caso fue identificado como Luigi Mangione y nació en el estado de Maryland. Se crió en la ciudad de Baltimore y asistió a una escuela privada para varones, en donde fue reconocido como uno de los alumnos con las mejores notas de todo su grado.

El acusado de 26 años fundó un club de desarrollo de videojuegos unos meses después de haberse graduado de la Universidad de Pensilvania, donde recibió una licenciatura y una maestría en ciencias de la computación. La institución se pronunció al respecto y comentó que Luigi era una persona "super normal e inteligente".

De acuerdo con personas cercanas al acusado, Mangione trabajó como ingeniero de datos en un sitio web de "venta minorista digital" de carros nuevos y usados. Aunque posteriormente se terminó enfocando en conseguir diversos trabajos como pasante en varias desarrolladoras de videojuegos, principalmente en el área de programación.

Según los medios The New York Times y BBC News, Luigi Mangione proviene de una familia cuyos negocios incluyen un club de campo y una residencia de ancianos en Baltimore, Maryland. Sin embargo, se reveló que mantiene una estrecha relación con su primo paterno, el legislador estatal republicano conocido como Nino Magnione.

Sources say Luigi Mangione, the UnitedHealthcare CEO assassin suspect, hated the medical community because of how it treated his sick relative. pic.twitter.com/DyevoDVSRD