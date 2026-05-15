Qué supone la nueva extensión del alto al fuego entre Israel y el Líbano por otros 45 días

El Departamento de Estado de EE. UU. informó este 15 de mayo que el alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá 45 días más, luego de una nueva ronda de conversaciones.

Según CNN, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la decisión se tomó después de “una serie de conversaciones muy productivas entre Israel y el Líbano”.

Además, las delegaciones de ambos países acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz el 2 y 3 de junio.

Pigott señaló que el próximo 29 de mayo también habrá una nueva reunión en materia de seguridad en el Pentágono, donde participarán delegaciones militares de Israel y el Líbano.

“Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el reconocimiento pleno de la soberanía y la integridad territorial de cada uno, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera compartida”, afirmó el portavoz en la red social X.

El total de muertos en los ataques israelíes contra el Líbano se elevó este viernes a 2 mil 951, después de que el sur del país volviera a ser objetivo de bombardeos pese a la nueva ronda de diálogo.

On May 14 and 15, the United States hosted two days of highly-productive talks between Israel and Lebanon. The April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress. The State Department will reconvene the political track of negotiations on June… pic.twitter.com/Dcs9NJDdN5 — Tommy Pigott (@statedeptspox) May 15, 2026

Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo han muerto en el Líbano 2 mil 951 personas y otras 8 mil 988 han resultado heridas.

Solo este viernes, una serie de acciones israelíes dejó al menos 37 heridos en varias áreas del distrito meridional de Tiro, entre ellos diez en Jal al Bahr, 16 en Al Maashouq, siete en Masaken y cuatro en Al Housh, indicó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) informó de otras acciones en localidades como Srifa, Burj Qalawiya o Tebnine, esta última donde murieron dos personas no identificadas, de acuerdo con el medio estatal.

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