Qué zonas de EE. UU. se verán afectadas esta semana por la llegada de una ola de frío

Este 10 de noviembre, los servicios meteorológicos de EE. UU. advirtieron sobre una ola de frío que podría afectar dos tercios del país y, en el caso de Florida, podrían registrarse “récords” de bajas temperaturas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), en el sureste de EE. UU. podrían registrarse temperaturas mínimas de -6°C a -1°C durante la noche de este lunes.

Las autoridades estadounidenses informaron que en la zona de los Grandes Lagos, Nueva Inglaterra y el oeste de los montes Apalaches podrían presentarse condiciones “nevadas”, caracterizadas por bajas temperaturas y vientos intensos.

También advirtieron sobre áreas “de congelamiento” que abarcan desde la zona baja del valle del Misisipi hasta la llanura costera de Virginia.

Sin embargo, el NWS indicó que en Florida podrían darse los descensos de temperatura más abruptos.

Big temperature swings this week!

Loop: Map showing the forecast high (max) temperature departure from normal Today - Sunday.

🟦Much BELOW normal temperatures

🟥Much ABOVE normal temperatureshttps://t.co/VyWINDkBnn pic.twitter.com/Ce86BQsKAG — National Weather Service (@NWS) November 10, 2025

Ante ello, las autoridades habilitaron refugios en distintos condados, como Brevard, Flagler, Lake, Orange y Volusia.

Además, se registró un hecho peculiar: la caída de iguanas congeladas desde árboles o techos de viviendas.

Be sure to prepare for cold weather tomorrow and Tuesday mornings by protecting the four Ps: people, pets, plants, and pipes 🧍🏻‍♂️🐾🪴⛲ pic.twitter.com/SnI8iYhPOj — NWS Memphis (@NWSMemphis) November 10, 2025

Otras zonas con “alerta de congelamiento” son los condados de Levy, Citrus y Hernando.

En concreto, el occidente central y suroeste de Florida experimentará una sensación térmica de entre 20 y niveles bajos de 30 grados Fahrenheit (-6 y -1 grados centígrados).

