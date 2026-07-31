Quién es Haji Zada, la primera mujer que sería deportada como “terrorista extranjera” en EE. UU.

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Quién es Haji Zada, la primera mujer que sería deportada como “terrorista extranjera” en EE. UU.

Una mujer originaria de Afganistán y con residencia permanente en EE. UU. sería la primera deportada como "terrorista extranjera".

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Mujer esposada

Foto ilustrativa de una mujer esposada. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una mujer originaria de Afganistán con residencia permanente en Estados Unidos sería la primera persona deportada mediante un procedimiento legal dirigido a inmigrantes considerados "terroristas extranjeros".

Nazira Haji Zada, de 47 años y residente en Fort Worth, Texas, fue detenida a principios de esta semana, después de que el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) presentara la acusación el 15 de julio ante el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC, en inglés), un órgano que había permanecido inactivo desde su creación, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1996.

La solicitud de expulsión contra Zada se basa en su supuesta participación en un complot para perpetrar un tiroteo masivo inspirado en Estado Islámico (ISIS, en inglés) el 5 de noviembre del 2024, fecha en que se celebraron elecciones en Estados Unidos, en un caso por el que fueron condenados su hijo, Abdullah Haji Zada, y su yerno, Nasir Ahmad Tawhedi, explicó el DOJ en un comunicado.

El año pasado, Tawhedi, de 28 años, se declaró culpable de delitos relacionados con el terrorismo, tras admitir que entre junio y octubre del 2024 conspiró con al menos otra persona para comprar dos fusiles AK-47, 500 cartuchos de munición y 10 cargadores, con la intención de llevar a cabo el ataque, que se evitó gracias a su detención un mes antes.

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Según la denuncia penal, para recaudar fondos destinados al ataque, la familia comenzó a vender sus bienes y compró boletos de avión solo de ida hacia Afganistán poco antes del tiroteo planeado.

En concreto, a Zada se le acusa de firmar un contrato para vender la vivienda familiar.

La inmigrante compareció hoy ante el ATRC en Washington, lo que marca la primera vez que un extranjero es llevado ante ese tribunal, sobre el cual expertos legales han expresado preocupación por el riesgo de incurrir en inconstitucionalidad al no respetar el debido proceso.

Ese argumento fue esbozado hoy durante la audiencia por el defensor público Matthew Farley, quien representa a Zada, al acusar al Departamento de Justicia de "vulnerar" los derechos de su cliente, según información citada por CBS.

La corte, integrada por jueces federales de varios distritos, ordenó que la mujer permanezca bajo custodia mientras revisa su caso.

Lea también: ¿Negar la libertad bajo fianza? la política migratoria de Trump que ha sido rechazada en una corte

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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