Quién es la mujer buscada por el FBI que habría desviado US$34 millones destinados en ayuda por covid-19

Medios internacionales han informado que el FBI incluyó en su lista de los más buscados a una mujer residente en Miami, señalada de desviar alrededor de US$34 millones en fondos federales destinados a combatir el covid-19.

De acuerdo con información de Infobae y medios como CBS12 y Miami Herald, la mujer fue identificada como Elaine Angene Escoe. Además, utiliza los alias "Annie" y "Annie Palmer".

El FBI acusa a la mujer de delitos como fraude electrónico y lavado de dinero, ya que habría presentado aproximadamente 90 solicitudes fraudulentas a varios programas de ayuda estadounidenses destinados a mitigar los efectos del covid-19.

Las autoridades afirman que Escoe se encuentra prófuga de la justicia luego de no comparecer ante un tribunal del Distrito Sur de Florida en junio del 2025.

Por ello, el FBI ha ofrecido una recompensa de hasta US$150 mil por información que conduzca a la captura de Escoe.

Según Infobae, Escoe, junto con otros cinco implicados, habría elaborado un esquema delictivo mediante el cual habrían malversado grandes cantidades de dinero de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y el Economic Injury Disaster Loans (EIDL).

MOST WANTED FRAUDSTER: Elaine Angene Escoe is wanted by the FBI for her alleged role in a scheme to fraudulently obtain over $32 million in federal COVID-19 relief funds. The FBI is offering a reward of up to $150,000 for information leading to her arrest and conviction. Call… pic.twitter.com/iz9tcJMpJU — FBI Miami (@FBIMiamiFL) June 4, 2026

El medio afirma que los sospechosos habrían falsificado datos como nóminas, número de empleados y volúmenes de ingresos, además de utilizar documentos fiscales y bancarios.

Para dificultar el rastreo del dinero, Escoe y los otros implicados habrían transferido los fondos robados a sus propias empresas, además de retirar dinero en efectivo y utilizar cheques en blanco.

El FBI señaló que este caso no solo representa un fraude masivo, sino que podría estar relacionado con una "compleja red de conspiración para el lavado de activos".

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