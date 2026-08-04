Quiénes son los presuntos miembros de la MS-13 acusados de dos asesinatos en Nueva York

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció este martes la acusación contra dos presuntos miembros de la pandilla MS-13 en Long Island, una zona del estado de Nueva York acuciada por la violencia de bandas, por el asesinato de un menor y un adulto.

Las acusaciones buscan hacer justicia por los asesinatos del adolescente de 15 años Miguel García Morán en 2016 en Brentwood (Long Island), y de un hombre que supuestamente también perteneció a esa pandilla, Carlos Lemus Interiano, en 2023 en Fort Washington (Maryland).

Los acusados, Edwin Chavez Garay, de 25 años, y Jairo Diaz Gamez, de 27, comparecieron hoy en un tribunal de Long Island después de que un gran jurado los incluyera en una imputación amplia contra otros miembros de la MS-13 por delitos de crimen organizado.

Las autoridades dijeron que Chavez y Diaz son miembros de un subgrupo de la MS-13, la pandilla originaria de El Salvador, llamado Vegas Locos Salvatruchas, y cometieron los asesinatos como parte de una batalla entre bandas rivales a medida que ascendieron de rango.

Los sujetos atrajeron al adolescente García, que era ecuatoriano, a una zona boscosa en Brentwood y "participaron" en una paliza mortal propinada con barras de metal, creyendo "erróneamente" que pertenecía a una pandilla rival, detalla un comunicado.

El joven estudiaba en la misma escuela que las adolescentes Nisa Mickens y Kayla Cuevas, también asesinadas por miembros de la MS-13, y cuyo caso llevó al presidente Donald Trump a acudir a Long Island para declarar la guerra contra las pandillas en su primer mandato.

Años después del asesinato del joven, los acusados, que habían ascendido en la banda Vegas, llevaron de Nueva York a Maryland a Lemus, que había "perdido el respaldo" de la pandilla, y lo trasladaron a una zona boscosa donde lo mataron a tiros, detalla la nota.

Posteriormente también participaron en una trama para matar a otro antiguo miembro de la pandilla, Carlos Lopez Lopez, en Blue Point (Nueva York), al creer que era un informante, un asesinato por el que fueron acusados otros tres hombres en la imputación más amplia.

Los acusados afrontan máximas cadena perpetua "o la posibilidad de pena de muerte", detalla la nota.

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