Resultados del Powerball: Números ganadores y premios del sorteo del 15 de septiembre del 2025

Durante la noche del pasado lunes 15 de septiembre, el juego de las lotería estadounidense Powerball —ofrecido en 45 estados— realizó el sorteo de su premio mayor, con un acumulado de US$67 millones. Por lo cual, el ganador tiene la opción de recibir US$31 millones en efectivo, según informaron las autoridades del evento en EE. UU.

Al jugar a la lotería Powerball, cualquier participante debe elegir cinco números, entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y un número adicional entre el 1 y el 26 para la bola roja, conocida como la "Bola del Poder", de la cual surge el nombre del juego, ya que esta, por ser la última, prácticamente define las posibilidades de volverse millonario.

Si todos los números seleccionados coinciden con los sorteados por Powerball, el jugador se llevará la bolsa acumulada. Actualmente existen dos formas de cobrar el premio: Un depósito inmediato por el valor del premio en efectivo (US$31 millones) o la división del monto total (US$67 millones) en pagos durante 300 meses (25 años).

Asimismo, el boleto para poder jugar Powerball tiene un costo de US$2 (Q15.30), y la lotería es válida en la mayor parte del territorio estadounidense, con excepción de Alabama, Nevada, Utah, Alaska y Hawái, debido a que los grupos más religiosos o conservadores de estos estados han bloqueado los esfuerzos para adoptar las loterías.

Números ganadores del Powerball: 15 de septiembre del 2025

Los números ganadores del pasado lunes 15 de septiembre del 2025 fueron:

42 - 32 - 49 - 15 - 14 y el Powerball fue 1.

Lea más: ¿De qué murió Robert Redford? El actor, director y leyenda de Hollywood falleció a los 89 años

De acuerdo con las autoridades de la lotería estadounidense, si los números de los participantes no coinciden con todos los seis ganadores, aún pueden recibir un premio adicional, aunque todo depende de la cantidad de aciertos. Actualmente, existen nueve combinaciones posibles para ganar algún monto en el juego oficial de Powerball.

Cinco números y Powerball: Bolsa acumulada.

Cinco números blancos : US$1 millón (Q7 millones 660 mil)

: US$1 millón (Q7 millones 660 mil) Cuatro números y Powerball: US$50 mil (Q383 mil 460)

Cuatro números: US$100 (Q765)

US$100 (Q765) Tres números y Powerball: US$100 (Q765)

Tres números: US$10 (Q75)

US$10 (Q75) Dos números y Powerball: US$9 (Q70)

Un número y Powerball: US$8 (Q60)

Powerball: US$7 (Q50)

Los ganadores anteriores del Powerball

El pasado sábado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en los estados de Misuri y Texas se repartieron el premio mayor del Powerball de US$1 mil 800 millones, lo que lo convirtió en el segundo premio más alto en la historia de la lotería estadounidense, después de casi tres meses sin ningún ganador en el territorio de los Estados Unidos.

Antes de esa gran victoria compartida, el ganador anterior del premio mayor del Powerball fue un afortunado jugador de Los Ángeles, California, que el pasado sábado 31 de mayo se llevó los US$205 millones. Por su parte, el ganador del sábado 26 de abril, correspondiente al estado de Kentucky, obtuvo un premio total de US$168 millones.