Sacó el órgano equivocado: los detalles de un doctor en Florida acusado de la muerte de su paciente

El pasado 14 de abril, medios estadounidenses e internacionales informaron que un jurado de Florida presentó una acusación contra un médico, ya que habría cometido un error en una cirugía que terminó con la muerte de su paciente.

La acusación formal, según Univisión, es contra el médico Thomas Shaknovsky, quien enfrenta cargos como homicidio involuntario en segundo grado, tras una operación que llevó a cabo en agosto de 2024.

Según información de los fiscales y de la Oficina del Fiscal del Primer Circuito Judicial, el doctor Shaknovsky habría removido el hígado del paciente cuando la operación era una esplenectomía laparoscópica, es decir, la extracción del bazo.

La acusación señala que el médico, tras remover el hígado, causó una hemorragia masiva que provocó la muerte inmediata del paciente.

Univisión detalla que la operación se llevó a cabo el 21 de agosto de 2024 y en su momento se consideró un procedimiento "mínimamente invasivo".

JUST IN: A Walton County, Fla. doctor has been indicted after a fatal surgical error.



A grand jury charged Dr. Thomas Shaknovsky with second-degree manslaughter in the August 2024 death of a 70-year-old Alabama man.



Authorities say during a routine spleen surgery, the doctor… pic.twitter.com/KxWuEJxZGp — BensonNewsHub (@BensonNewsHub) April 13, 2026

Con respecto a la víctima, la acusación detalla que se trató de un hombre de aproximadamente 70 años, originario de Muscle Shoals, Alabama.

El gran jurado de Florida determinó que había pruebas suficientes para acusar formalmente al médico.

NEW: Florida doctor accused of removing the —liver instead of the spleen—resulting in 'immediate and catastrophic death'— has had his medical license suspended



Florida Surgeon General Joseph Ladapo filed an emergency order on September 24



He accused Dr. Thomas J. Shaknovsky of… pic.twitter.com/XnkpKPFN4C — Unlimited L's (@unlimited_ls) September 29, 2024

Además de la acusación, Shaknovsky fue suspendido y habría entregado de manera voluntaria su licencia profesional.

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