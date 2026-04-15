Internacional
Sacó el órgano equivocado: los detalles de un doctor en Florida acusado de la muerte de su paciente
Un jurado de Florida acusó formalmente a un médico por cometer una equivocación en una cirugía que terminó con la muerte de su paciente.
FOTO ILUSTRATIVA. Un jurado de Florida presentó una acusación contra un doctor de Florida ya que habría cometido un error durante una cirugía que terminó con la muerte de su paciente. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado 14 de abril, medios estadounidenses e internacionales informaron que un jurado de Florida presentó una acusación contra un médico, ya que habría cometido un error en una cirugía que terminó con la muerte de su paciente.
La acusación formal, según Univisión, es contra el médico Thomas Shaknovsky, quien enfrenta cargos como homicidio involuntario en segundo grado, tras una operación que llevó a cabo en agosto de 2024.
Según información de los fiscales y de la Oficina del Fiscal del Primer Circuito Judicial, el doctor Shaknovsky habría removido el hígado del paciente cuando la operación era una esplenectomía laparoscópica, es decir, la extracción del bazo.
La acusación señala que el médico, tras remover el hígado, causó una hemorragia masiva que provocó la muerte inmediata del paciente.
Univisión detalla que la operación se llevó a cabo el 21 de agosto de 2024 y en su momento se consideró un procedimiento "mínimamente invasivo".
Con respecto a la víctima, la acusación detalla que se trató de un hombre de aproximadamente 70 años, originario de Muscle Shoals, Alabama.
El gran jurado de Florida determinó que había pruebas suficientes para acusar formalmente al médico.
Además de la acusación, Shaknovsky fue suspendido y habría entregado de manera voluntaria su licencia profesional.
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