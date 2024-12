Sale a la luz un presunto video de YouTube subido por Luigi Mangione horas antes del asesinato

El pasado lunes 9 de diciembre, un hombre de 26 años identificado como Luigi Mangione fue arrestado en Altoona, Pensilvania por ser el principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de United Health Care (UHC, por sus siglas en inglés), una de las aseguradoras más importantes de los Estados Unidos.

De acuerdo con el periódico estadounidense, The New York Times, Luigi Mangione fue visto por el trabajador de un restaurante ubicado a 450 kilómetros de Manhattan, Nueva York, el barrio en donde el empresario estadounidense fue asesinado durante la madrugada del 4 de diciembre, cuando recibió varios disparos en la espalda.

El sospechoso tenía en su billetera varias identificaciones falsas, similares a las que utilizó el atacante unas horas antes del crimen, y la policía de Pensilvania descubrió que una de esas había sido emitida en Nueva Jersey y coincidía con el Documento Nacional de Identidad (DNI) que el asesino había utilizado en un hotel neoyorquino.

Sorpresivamente, horas después de que se anunciara el arresto de Luigi, un video de YouTube presuntamente subido por Mangione se viralizó en redes sociales. En la publicación, el sospechoso anunciaba que "si estaban viendo esto" era porque ya había sido arrestado, dando a entender que su aprehensión estaba planeada desde antes.

La publicación de Luigi Mangione en YouTube dura tan solo 80 segundos y finaliza con este mensaje: "Si ves esto, ya estoy detenido. Todo está programado, ten paciencia. Adiós por ahora”; viralizándose rápidamente en las plataformas digitales y generando decenas de teorías conspirativas sobre el crimen en contra de Brian Thompson.

A pesar de haberse vuelto uno de los videos más vistos en las últimas horas, el perfil de YouTube fue borrado del sitio web estadounidense dedicado a subir videos luego de que se diera a conocer que la presunta cuenta de Magione se había creado el martes 10 de diciembre y el sospechoso se encuentra bajo arresto desde un día antes.

Además de haberse creado el mismo día de la publicación del video, el nombre del perfil en YouTube no coincidía con el usuario en redes sociales del sospechoso y únicamente utilizaba fotografías presentes en la cuenta de X (Twitter) de Luigi Mangione, la cual actualmente se encuentra verificada y suma más de 352 mil seguidores.

El video ya no se encuentra en la plataforma de YouTube y únicamente puede observarse en otras plataformas digitales, en donde se comenta que fue creado por otra persona haciéndose pasar por Mangione, quien lleva más de 24 horas arrestado y actualmente enfrenta cuatro cargos graves, incluyendo el homicidio contra el ejecutivo.

Según el jefe de los detectives en Nueva York, Luigi Mangione nació en el estado de Maryland y se crio en la ciudad de Baltimore, en donde asistió a una escuela privada para varones y fue reconocido como uno de los alumnos con las mejores notas de su grado, antes de asistir a la Universidad de Pensilvania para estudiar computación.

De acuerdo con personas cercanas al acusado, Mangione trabajó como ingeniero de datos en un sitio web de "venta minorista digital" de carros nuevos y usados. Aunque posteriormente se terminó enfocando en conseguir diversos puestos como pasante en varias desarrolladoras de videojuegos, principalmente en el área de programación.

Luigi Mangione reportedly scheduled a YouTube video titled 'The Truth' before his arrest. 😲‼️



“If you see this, I’m already under arrest” “All is scheduled, be patient. Bye for now” pic.twitter.com/TkM8kmQDKs