Sarampión se expande en México y concentra más casos y muertes por lo que intensifica vacunación por el Mundial de futbol

Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), fechado el 3 de febrero de 2026, alerta sobre un incremento significativo de casos de sarampión en las Américas durante 2025 y 2026.

El documento señala que Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay y otros países han registrado brotes asociados tanto a casos importados como a transmisión local.

En este contexto, México presenta la situación más crítica del continente, al reportar más de 7 mil casos confirmados y 24 defunciones entre la semana epidemiológica 1 de 2025 y la 2 de 2026, con contagios documentados en los 32 estados del país.

Las mayores concentraciones de casos se registraron en niños de 1 a 4 años, seguidos por niños de 5 a 9 años y adultos jóvenes, a pesar de que el país mantiene altas coberturas de vacunación. La tasa de incidencia más elevada se observó en menores de un año, con 42.52 casos por cada 100mil habitantes.

El informe detalla que 275 casos fueron importados, 4 mil 054 estuvieron relacionados con la importación y 2 mil 839 permanecen en investigación, lo que evidencia un patrón de transmisión internacional del virus. Además, en las muestras analizadas se identificaron los genotipos D8 y B3 del virus del sarampión.

¿Cómo vamos? Muy mal.



En este inicio de 2026 los casos de sarampión ya casi triplican los de finales de 2025. Y lo más grave: ya llegó a zonas urbanas altamente pobladas, como la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco.



Lo dijimos desde hace años. Desde 2020 advertimos… pic.twitter.com/2nv4T5xvTW — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) February 5, 2026

La OPS advierte que esta situación subraya la urgencia de fortalecer la vigilancia epidemiológica, intensificar la vacunación, y reforzar las intervenciones de salud pública para cerrar brechas inmunitarias, reducir el riesgo de importación y evitar la propagación del sarampión en la región.

Jalisco, epicentro del brote de sarampión en México

La estrategia de vacunación intensiva casa por casa, junto con módulos en plazas públicas y centros comerciales, se ha convertido en la principal herramienta del estado de Jalisco, epicentro del brote de sarampión en México, el país con más contagios en América en lo que va de 2026.

Durante 2025, el mayor número de casos se concentró en Chihuahua, con 4 mil 493 contagios y 22 defunciones. Sin embargo, en los últimos tres meses la alerta sanitaria se trasladó a Jalisco, que casi triplicó los 663 casos confirmados en todo el año pasado.

César Augusto Domínguez, director de evidencia e inteligencia de la Secretaría de Salud de Jalisco, informó que en días recientes 16 personas han sido hospitalizadas, una de ellas en condición grave; y se han registrado dos fallecimientos, ocurridos entre octubre y noviembre de 2025.

Vacunación contrarreloj por el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, países que actualmente concentran los mayores brotes de sarampión en América.

Según la Organización Panamericana de la Salud, después de México se ubican Canadá, con 5 mil 436 casos y dos muertes, y Estados Unidos, con 2 mil 242 contagios y tres fallecimientos.

Ante la cercanía del Mundial de fútbol 2026, del cual Guadalajara será una de las sedes, el estado de Jalisco busca alcanzar una cobertura de vacunación del 95% antes del aumento de visitantes internacionales.

La meta sanitaria es aplicar un millón de dosis antes de finalizar febrero, que se sumarán al millón ya administrado en meses anteriores, informó el secretario de Salud estatal, Raúl Pérez Gómez.

César Augusto Domínguez subrayó que el impacto de la estrategia dependerá, en gran medida, de la respuesta de la población. “Las variables sociales son las más difíciles de controlar. En la medida en que la población acceda a la vacuna contra el sarampión, el brote podrá contenerse más rápido”, afirmó.

Escasez de vacunas y apatía social

Las brigadas de salud recorren las colonias más afectadas del área metropolitana para aplicar la vacuna casa por casa. Carlos Casillas, de 67 años, recibió la dosis en su vivienda en Tonalá, una modalidad que busca reducir la apatía y las barreras de acceso.

No obstante, las autoridades reconocen que la inconstancia en campañas de vacunación durante años anteriores dejó una “bolsa de personas susceptibles”, lo que facilitó la propagación del virus.

Angélica Rodríguez, vecina de Tlaquepaque, relató que tardó tres meses en encontrar la vacuna para su hijo de un año debido a la escasez en centros de salud.