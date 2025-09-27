Son latinos: revelan identidad del fallecido y heridos en ataque armado en oficinas de ICE

Medios locales de Estados Unidos informaron la identidad de tres personas heridas tras un ataque contra las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, Texas.

La fuente, que no fue revelada, detalló las nacionalidades y los nombres de las víctimas, aunque no se precisó cuál de ellas es la persona fallecida.

De manera oficial, el reporte se dará a conocer hasta que se establezca comunicación con los gobiernos de sus países de origen, según explicaron las autoridades estadounidenses el día del ataque.

El responsable del tiroteo actuó solo y compró legalmente el rifle que usó, aseguró el FBI, que identificó al agresor como Joshua Jahn, de 29 años. El atacante disparó desde una terraza contra el edificio de ICE en Dallas e impactó una camioneta que transportaba detenidos, lo que dejó un migrante muerto y a otros dos heridos de gravedad.

Los heridos fueron identificados como Miguel Ángel García Hernández, de México; José Andrés Bordones Molina, de Venezuela, y Norlan Guzmán Fuentes, de El Salvador. No se precisó quién es el fallecido ni el estado de salud de los sobrevivientes, según reportes de medios locales.

“Creemos que Jahn actuó solo”, dijo este jueves en conferencia de prensa el agente del FBI Joe Rothrock, a cargo de la investigación, que sigue en curso.

En una nota, el tirador, ciudadano estadounidense sin vínculos aparentes con los inmigrantes, había escrito: “Sí, fui solo yo y mi cerebro”, detalló la fiscal del Distrito Norte de Texas, Nancy Larson.

Un cartucho de balas con la frase "ANTI-ICE" que fue encontrado cerca del centro de detención de migrantes de Dallas, Texas, donde se produjo un tiroteo. (Foto Prensa Libre: EFE)

El arma usada en el ataque, un rifle de cerrojo de ocho milímetros, fue adquirida legalmente en agosto pasado. No se ha determinado cuántas balas disparó antes de quitarse la vida.

Rothrock subrayó que las investigaciones establecieron que Jahn planeó el ataque con meses de anticipación, buscó direcciones de oficinas de ICE en Dallas y siguió aplicaciones que reportan la presencia de operativos en la zona.

Hasta ahora, la motivación más clara del tirador fue “causar daño” y aterrorizar a los agentes de ICE, según los manuscritos que dejó, puntualizó el FBI.