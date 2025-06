“Tenemos un comprador para TikTok”: Trump dice que necesitará la aprobación de China para que ByteDance ceda el control

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirma que encontró un comprador para la plataforma TikTok, que enfrenta una prohibición en ese país por sus vínculos con China.

“Tenemos un comprador para TikTok. Necesitaremos probablemente la aprobación de China”, dijo en el programa Sunday Morning Futures de la cadena Fox News.

Agregó que “es un grupo de personas muy ricas” cuando se le cuestionó sobre la identidad de los compradores.

Trump explicó que en las próximas dos semanas daría más detalles de la compra y los interesados.

En virtud de una ley aprobada por el Congreso en 2024, TikTok sigue bajo la amenaza de ser prohibida en Estados Unidos si su empresa matriz china, ByteDance, no cede el control.

Durante el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025), el Congreso anterior aprobó en 2024 una ley que obligaba a TikTok a desligarse de su matriz china ByteDance, y encontrar un inversor de un país que no fuera considerado un “adversario” nacional antes del 20 de enero de 2025, cuando Trump tomó posesión.

Esta ley busca impedir que las autoridades chinas tengan acceso a los datos personales de los usuarios de TikTok en Estados Unidos, así como que puedan influir en su opinión mediante el algoritmo de la red social.

Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en Estados Unidos, hasta que el republicano, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que otorgaba una prórroga inicial de 75 días.

El 4 de abril, Trump concedió un plazo adicional de otros 75 días, que hubiera terminado el 19 de junio, pero ese mismo día volvió a extender la fecha otros 90 días, hasta el 17 de septiembre.

De esta manera, Trump mantiene disponible TikTok para más de 170 millones de usuarios.

El presidente estadounidense ha asegurado en ocasiones que tiene “un punto débil con TikTok”, insistiendo en que esa plataforma contribuyó a su triunfo en las elecciones de noviembre de 2024 al impulsar su aprobación entre los jóvenes.

Según la prensa estadounidense, a principios de abril se alcanzó un protocolo para la venta, que preveía la separación de TikTok de ByteDance, con una reestructuración del capital.

Las acciones en manos de inversores no chinos pasarían del 60% al 80%, y ByteDance conservaría el 20% que posee actualmente. Sin embargo, el anuncio de aranceles impuestos por Trump a sus socios comerciales, incluido China, bloqueó la transacción del lado chino.

El viernes 27 de junio, China anunció que había “confirmado” con Estados Unidos el marco de su acuerdo comercial. Aseguró que Washington levantaría las restricciones en su contra y que Pekín podría validar la exportación de más artículos sujetos a control, como tierras raras con metales estratégicos utilizados en la fabricación de tecnología avanzada.

“Probablemente voy a necesitar a China. Creo que el presidente Xi probablemente lo hará”, destacó Trump, en referencia a la posible necesidad de que el acuerdo para la venta de TikTok sea validado en el nivel más alto del Estado chino.

En la misma entrevista con la cadena Fox News, Trump arremetió contra su predecesor, el demócrata Joe Biden, por presuntamente permitir que China controle a Estados Unidos en materia comercial.

