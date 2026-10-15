“Tenía cucarachas encima”: El caso de la menor que murió por asma en California y sus padres son acusados de negligencia

Un hombre y una mujer fueron acusados de homicidio en California luego de que su hija de ocho años falleciera tras sufrir un ataque de asma.

Según WSMV, la madre, identificada como Gabrielle Hanson, y el padrastro, llamado Jacob Randolph, fueron acusados por la Fiscalía de negligencia infantil grave luego de la muerte de la menor, ocurrida en mayo de este año.

La Fiscalía del Distrito de Santa Clara informó que Aurora Williams permaneció en estado crítico durante más de ocho horas antes de que sus padres solicitaran atención médica.

WSMV señala que la menor finalmente fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció cuatro días después.

El fiscal de distrito, Jeff Rosen, dijo que la casa donde se encontraba la menor estaba en condiciones «insalubres», ya que, según afirmó, se encontraron cucarachas, moho, basura y excrementos de animales.

Rosen añadió que en la vivienda vivían aproximadamente 13 personas y ocho animales.

«¿Por qué sigue ocurriendo esto? Esta pequeña asmática y sus hermanos vivían en una casa llena de cucarachas, moho y excrementos de animales, con dos padres que no les proporcionaban suficiente atención ni alimento», declaró el fiscal.

Respecto a la causa de muerte de la menor, Rosen dijo que el médico forense determinó que se trató de un homicidio, ya que la negligencia de sus padres fue «un factor determinante».

«Cuando finalmente la llevaron al hospital, el personal descubrió que pesaba menos del 1 % de su peso corporal normal y que tenía cucarachas en su cuerpo demacrado. ¿Saben cuál fue la respuesta de Aurora cuando el personal del hospital le preguntó por los bichos? La niña dijo: “Ah, sí, los bichos se me suben encima”», dijo el fiscal.

La menor falleció debido al asma grave, que también le provocó daño pulmonar y una infección.

Tras el caso, la casa donde vivía Williams fue declarada inhabitable y los seis menores que se encontraban en su interior quedaron bajo la custodia de los servicios sociales.

The mother and stepfather of 8-year-old Aurora Williams have been arrested and charged following a medical examiner's ruling that her death was a homicide.



"This little asthmatic girl and her brothers and sisters were living in a home filled with roaches, mold, animal feces,… pic.twitter.com/dgI9EB4OOq — ABC7 News (@abc7newsbayarea) October 14, 2026

Finalmente, Hanson y Randolph comparecerán ante un tribunal el próximo 20 de noviembre.

Gabrielle Hanson and Jacob Randolph were arrested Monday in connection with the fatal asthma attack in May of Aurora Williams, which the county medical examiner deemed a homicide. https://t.co/qZZoWkSQoJ — Mercury News (@mercnews) October 13, 2026

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