Tiroteo en Luisiana deja ocho menores muertos: atacante fue abatido tras ataque en varias casas

Un tiroteo masivo en el que murieron al menos ocho menores de edad fue reportado durante la mañana de este domingo 19 de abril en la ciudad de Shreveport, Luisiana, en Estados Unidos.

Según los reportes del departamento de Policía de la localidad, las víctimas oscilan entre uno y 14 años, en un incidente que ha sido calificado como un “altercado doméstico” por las fuerzas del orden.

Según el portavoz de la Policía, Christopher Bordelon, un total de diez personas fueron alcanzadas por los disparos durante el incidente. También se tiene conocimiento de que el atacante cometió el atentado en tres casas cercanas, alrededor de las 6.00 horas, hora local.

El reporte también indica que los agentes persiguieron al principal sospechoso del ataque, quien fue abatido, aunque no se ha dado a conocer información sobre su identidad.

"El responsable, una vez que abandonó esta escena, cometió un robo de vehículo justo aquí, muy cerca de la esquina de West 79th y Lynnwood, momento en el que agentes de patrulla de la policía de Shreveport se colocaron detrás de ese vehículo en una persecución", explicó Bordelon.

Unico sospechoso

El portavoz también indicó que se cree que el hombre abatido fue el único que habría efectuado los disparos. También se informó que dos mujeres adultas fueron las únicas sobrevivientes del ataque; una de ellas fue herida gravemente, por lo que aún está en riesgo su vida, según han informado medios locales.

Bordelon también aseguró que la escena del crimen es “extensa”, ya que abarca tres hogares del vecindario de Cedar Grove, Shreveport. También explicó que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que toda la información hasta el momento es preliminar.

El portavoz policial no ofreció detalles sobre las identidades de las víctimas ni del sospechoso, aunque señaló que varios de los menores "eran sus descendientes".

"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás. Es una mañana terrible", dijo Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180 mil habitantes.

Con información de EFE.