Todos los horarios para la votación del Cónclave 2025 en Guatemala, Estados Unidos y México

El próximo miércoles 7 de mayo, 134 cardenales de todo el mundo participarán en el cónclave del 2025, la reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia católica para elegir a un nuevo papa. Esta se llevará a cabo en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, ubicada en la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del sumo pontífice.

A través de una votación conjunta, los cardenales tienen la misión de elegir al nuevo Santo Padre que sucederá al fallecido Francisco, quien el 13 de marzo del 2013 se convirtió en el primer papa del continente americano y en el primer pontífice perteneciente a la Compañía de Jesús, siendo pastor de la Iglesia católica durante 12 años.

De acuerdo con las autoridades vaticanas, el inicio del cónclave para elegir al nuevo Papa se desarrolla bajo un “estricto protocolo ceremonial” que comienza con la famosa misa Pro eligendo Pontifice, una celebración que invoca al Espíritu Santo para que ilumine a los cardenales electores y manifieste la comunión de todo el catolicismo.

A lo largo de toda la historia, la duración de los cónclaves para la elección del nuevo papa ha variado entre unas cuantas horas y once meses. Sin embargo, la brevedad ha sido lo habitual durante las últimas elecciones; como en el 2013, cuando solo 26 horas y cinco votaciones bastaron para que eligieran al argentino Jorge Mario Bergoglio.

El cónclave del 2025 será transmitido en directo por la señal de Prensa Libre y Guatevisión en su canal de YouTube y las autoridades de la Iglesia Católica Romana anunciaron que las votaciones comenzarán a partir de las 16.30 horas de Roma, Italia el miércoles 7 de mayo en la Capilla Sixtina del Vaticano, la estancia más conocida del conjunto palaciego.

Por su parte, tanto en Guatemala, como en México y el resto de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras) el cónclave iniciará a las 8.30 horas. Mientras que en Panamá y en los países sudamericanos de Perú, Ecuador y Colombia, la reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia comenzará a las 9.30 horas.

Asimismo, en el caso de Estados Unidos, debido que abarca un total de cinco zonas horarias, el cónclave iniciará a a las 10.30 en la Hora Estándar del Atlántico (AST), a las 9.30 en la Hora Estándar del Este (EST), a las 8.30 en la Hora Estándar Central (CST), a las 7.30 en la Hora Estándar de la Montaña y a las 6.30 en la Hora Estándar del Pacífico.

A los pocos minutos de que los cardenales hayan elegido al nuevo Papa, comenzará a salir una especie de "fumata blanca" por medio de la estufa que instalaron en la Capilla Sixtina. Este humo blanco es la señal que utiliza el Colegio Cardenalicio para comunicarle al mundo el resultado de las votaciones para la elección del sumo pontífice.

Antes que el Papa electo se dirija a la famosa "sala de lágrimas" ubicada en la sacristía del Vaticano, el lugar en donde se guardan las vestimentas, ornamentos y utensilios necesarios para la celebración, comenzarán a sonar las campanas de la Basílica de San Pedro, la cual cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia en todo el mundo.

