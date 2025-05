Las críticas de católicos sobre la imágen de Trump generada por IA donde aparece como Papa

Durante la mañana de este domingo 4 de mayo, la Conferencia Católica ubicada en el estado de Nueva York acusó directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, "de burlarse de la fe", después que el mandatario republicano publicara una imagen suya vestido como papa que se ha vuelto viral en las redes sociales.

La imagen del magnate neoyorquino se realizó con la ayuda de la inteligencia artificial (IA) y muestra a Trump con una sotana blanca, una mitra (La insignia de un obispo) y una cruz dorada, en donde parece que el presidente está por dar una bendición, debido a que tiene el brazo inclinado a la altura del hombro y el dedo índice levantado.

"Esta imagen no tiene nada de ingeniosa, ni de divertida, señor presidente. Acabamos de enterrar a nuestro amado papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. No se burle de nosotros", agregó la conferencia del grupo católico en una publicación de la red social X.

Además de que la publicación de Trump se dio mientras la Iglesia católica espera el incio del cónclave que se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de mayo, también coincidió con las declaraciones del republicano, quien sugirió durante el funeral del papa Francisco que él sería "una muy buena opción para ocupar el trono de San Pedro".

La Conferencia Católica de Nueva York no fue la única que criticó a Donald Trump públicamente, debido a que el cardenal estadounidense Timothy Dolan también mencionó que la imagen del presidente vestido de papa "no ha estado nada bien", según sus declaraciones en Roma, a tres días de que comience el cónclave en el Vaticano.

"No ha estado nada bien. Como dirían en italiano, 'fa fatto una brutta figura', el presidente ha quedado muy mal y da mala impresión", afirmó el también arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, ante los medios de comunicación en Italia luego de haber llegado a la iglesia de Nuestra Señora Guadalupe en Roma, para la misa del domingo.

Hasta el momento, el estadounidense Timothy Dolan, uno de los 133 asistentes al cónclave y a quien el propio presidente Donald Trump calificó de "muy buena opción" como sucesor del papa Francisco, ha sido el único cardenal presente en Roma, Italia que ha criticado públicamente la foto del mandatario republicano con la sotana blanca.

Ante esta situación, el vicepresidente de Estados Unidos, el católico J. D. Vance, ha salido en defensa de Trump y mencionó que esa imágen realizada con inteligencia artificial era una broma inofensiva: "Como regla general, no me molesta que la gente cuente chistes, pero no que inicie guerras que maten a mis compatriotas", agregó.

Por su parte, el exprimer ministro italiano Matteo Renzi, de tendencia progresista, también criticó duramente la publicación del presidente Donald Trump: "Esta es una imagen que ofende a los creyentes, insulta a las instituciones y demuestra que el líder del mundo de la derecha disfruta haciendo payasadas", aseguró en redes sociales.

Asimismo, la secretaria de prensa en la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que "el presidente Donald Trump viajó a Italia para rendir homenaje al papa Francisco y asistir a su funeral, y ha sido un firme defensor de los católicos y de la libertad religiosa en los Estados Unidos", por lo que esta imagen no debería de ser considerada como burla.

US Cardinal Timothy Dolan said that President Donald Trump’s posting of an AI-generated photo showing himself as the pope 'wasn’t good' but declined to say whether the White House should apologize https://t.co/J57w6c1s0c pic.twitter.com/Wwym35WsHQ