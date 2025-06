Trump anuncia que firmó un acuerdo arancelario con China y que prevé sellar otro con India

“Firmamos (el acuerdo) con China ayer. Lo acabamos de firmar“, dijo en un acto en la Casa Blanca programado en defensa de su proyecto fiscal y presupuestario, que está bajo tramitación en el Senado.

El líder republicano no ofreció nuevos detalles de ese pacto. A mediados de junio, no obstante, tras la conversación entre representantes de ambos países mantenida durante dos días en Londres, Trump apuntó que el acuerdo incluye un arancel estadounidense del 55 % a productos chinos y otro del 10 % a los bienes del país norteamericano por parte de Pekín.

Este miércoles no se había filtrado información sobre la firma comunicada por Trump ni se convocó a la prensa al respecto.

“Tenemos otro próximo, quizá con la India, uno muy grande“, añadió el mandatario de nuevo sin dar detalles.

China y el Reino Unido son los dos únicos pactos que ya han sido sellados.

