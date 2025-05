Trump buscaría desestimar cargos contra líder de la mara Salvatrucha para deportarlo a El Salvador

El medio The Guardian informó recientemente que el gobierno de Donald Trump intentaría desestimar los cargos penales en contra de un líder de la Mara Salvatrucha, para así deportarlo a El Salvador y "hacerle un favor" a Nayib Bukele.

Según el artículo del medio, publicado el pasado 23 de mayo, la decisión, que ha causado críticas por parte de la defensa del acusado, sería para apoyar al mandatario salvadoreño debido a un supuesto pacto que, afirma The Guardian, Bukele hizo con líderes de pandillas en 2019.

El acusado, llamado Vladimir Antonio Arévalo Chávez, sería miembro de la "Ranfla Nacional", que según The Guardian, se trata de una "junta directiva" de la mara Salvatrucha y, citando al medio, "tendría conocimiento de ese pacto secreto entre Bukele y las pandillas".

The Guardian afirma que ese acuerdo consiste en que Bukele cediera dinero y territorio a las pandillas, a cambio de reducir los índices de violencia y obtener apoyo electoral.

"Los intentos de la administración Trump de expulsar a Arévalo Chávez forman parte de su propio acuerdo con Bukele para que Estados Unidos encarcele a los inmigrantes en la prisión del Cecot", afirma The Guardian.

