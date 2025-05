Trump critica a Walmart por su decisión de subir sus precios por los aranceles

“Walmart debería dejar de culpar a los aranceles como la razón del aumento de precios en toda la cadena. Walmart ganó miles de millones de dólares el año pasado, mucho más de lo esperado”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

El presidente opinó que Walmart y China deberían “absorber” el costo de los aranceles “y no cobrárselo a sus valiosos clientes”.”Estaré atento, ¡y sus clientes también!”, advirtió.

El director ejecutivo de Walmart, Douglas McMillon, afirmó el jueves que la empresa hace “todo lo posible para mantener los precios bajos“, pero lamentó que los aranceles siguen siendo demasiado elevados.

“No podemos absorber toda la presión debido a los estrechos márgenes de beneficio en el comercio minorista“, declaró.

Para Walmart, la reducción de aranceles que Estados Unidos negoció con China el pasado lunes —pasando del 145 % al 30 %— sigue siendo insuficiente.

En abril pasado, la Casa Blanca también criticó a Amazon, después de que la empresa considerara trasladar el costo de los aranceles a sus precios. Finalmente, la compañía optó por no hacerlo.

Walmart should STOP trying to blame Tariffs as the reason for raising prices throughout the chain. Walmart made BILLIONS OF DOLLARS last year, far more than expected. Between Walmart and China they should, as is said, “EAT THE…