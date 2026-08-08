Trump intenta una nueva estrategia contra la ciudadanía por derecho de nacimiento tras el desaire de la Corte Suprema

El presidente Donald Trump hizo un nuevo intento por restringir la ciudadanía automática para las personas nacidas en EE. UU., después de que la Corte Suprema rechazara su intento anterior. En dos órdenes ejecutivas firmadas el jueves último, Trump recurrió a diferentes maniobras legales para poner a prueba los límites de la garantía del derecho de ciudadanía por nacimiento que establece la 14 Enmienda. La primera orden establecía que los niños nacidos de “enemigos extranjeros”, miembros de organizaciones terroristas extranjeras o lobistas extranjeros no serían elegibles. La segunda orden indicaba que los hijos de mujeres que solicitaran fraudulentamente visas de turista con el propósito de dar a luz en EE. UU. no obtendrían la ciudadanía.

Trump criticó duramente la decisión de la Corte Suprema de junio, la cual reafirmaba que la 14 Enmienda otorga la ciudadanía a casi todos los nacidos en suelo estadounidense, incluidos los hijos de migrantes indocumentados, anulando así su orden ejecutiva del primer día de su segundo mandato. Las nuevas órdenes representan un nuevo intento de superar ese revés y cumplir una promesa de campaña, al ampliar las categorías de personas que, según el gobierno, quedan fuera de la garantía. Los expertos en derecho constitucional coinciden en general en que el presidente carece de autoridad para eliminar unilateralmente el derecho de ciudadanía por nacimiento.

“Tomamos una mala decisión, una decisión muy injusta”, dijo a los periodistas en el Despacho Oval el jueves. “Nuestro país sufre por ello, y vamos a ponerle fin de otra manera”.

Las nuevas órdenes seguramente enfrentarían impugnaciones legales, y de mantenerse, afectarían a mucha menos gente que las originales. Se calcula que 15 millones de migrantes indocumentados viven en EE. UU., mientras que solo unos pocos miles de personas son lobistas extranjeros registrados en el Departamento de Justicia. Ningún grupo significativo de residentes estadounidenses está designado como enemigo extranjero o terrorista extranjero, por lo que esta disposición es en gran medida simbólica. La administración enfrenta litigios en curso sobre si puede deportar a presuntos miembros de pandillas tratándolos como enemigos extranjeros.

La segunda orden ejecutiva se basa en la autoridad que le confiere la Ley de Inmigración y Nacionalidad para controlar los viajes internacionales, según Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, quien acompañó a Trump en la firma. “La gente viene aquí, finge ser turista, finge ser visitante, dice que quiere ir a Disneylandia, que quiere visitar un monumento o ir a un parque nacional. Pero la verdadera razón por la que están aquí es para tener un hijo, para que ese niño obtenga automáticamente la ciudadanía, abandonar nuestro país y luego tener un hijo ciudadano estadounidense”, dijo Miller, y argumentó que mentir en una solicitud de visa equivale a fraude e invalida la visa. No existen datos oficiales sobre el "turismo de natalidad".

En el 2024, menos de 10 mil bebés nacieron en EE. UU. de padres con domicilio en el extranjero, de un total de 3.6 millones de nacidos vivos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades analizados por el Instituto de Política Migratoria, una organización independiente. La orden ejecutiva inicial de Trump pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes indocumentados y extranjeros con visas temporales de trabajo, estudio y turismo, una población que, según algunos estudios, supera las 150 mil personas al año. Dicha orden se basaba en una reinterpretación de la 14 Enmienda, ratificada en 1868, que otorga la ciudadanía a quienes nacen en territorio estadounidense y están sujetos a la jurisdicción del gobierno federal.

Dos coaliciones de estados gobernados por demócratas y varios grupos defensores de los derechos de los migrantes presentaron más de media docena de demandas contra la administración de Trump. Estas demandas llevaron a varios tribunales federales a suspender temporalmente la implementación de la prohibición de la ciudadanía por parte del gobierno. En junio, la Corte Suprema, dividida, ratificó el derecho de ciudadanía por nacimiento en uno de los casos más seguidos del período de sesiones recientemente concluido. En nombre de la mayoría de cinco a cuatro, el presidente de la Corte, John G. Roberts Jr., afirmó que los redactores de la 14 Enmienda pretendían extender la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense, con excepciones limitadas para los hijos de diplomáticos y otras personas.



“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, escribió Roberts. “Hoy mantenemos esa promesa”. La administración de Trump había defendido una interpretación más restrictiva de la enmienda, con el argumento de que su redacción no se aplicaba a las personas que se encontraban en el país en forma ilegal o temporal, porque no habían demostrado la lealtad política necesaria al país.

El fallo de la Corte Suprema supuso una importante derrota para Trump, quien había asistido a las audiencias orales en el máximo tribunal en abril, lo que lo convirtió en el primer mandatario en ejercicio en hacerlo.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra.

Amanda Frost, profesora de derecho migratorio en la Universidad de Virginia, afirmó que partes importantes de las nuevas órdenes ejecutivas de Trump parecen ser en gran medida inconstitucionales y estar en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema. “Esta es mi postura legal muy clara: no puede emitir una orden ejecutiva que diga que los hijos nacidos mediante turismo de ciudadanía, incluso si la madre viola la ley de inmigración para venir a EE. UU., no son ciudadanos estadounidenses”, dijo Frost. Asimismo, David Bier, experto en migración del Instituto Cato, de tendencia libertaria, afirmó que Trump no puede argumentar en forma creíble que los migrantes indocumentados en EE. UU., declarados por su administración como "enemigos" del país, no estén sujetos a la jurisdicción del gobierno estadounidense.

“Ninguno de los magistrados —de la Corte Suprema— adoptó la lógica de que la inmigración ilegal es una invasión o algo por el estilo”, dijo Bier. “Ninguno de los conservadores utilizó esa línea argumental”. Bier añadió que los esfuerzos del presidente en materia de turismo por derecho de nacimiento son "obviamente contrarios a lo que acaba de dictaminar la Corte Suprema y es probable que no lleguen más lejos que la orden anterior".