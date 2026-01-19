¿Trump puede retirarles los fondos a los estados santuario? La amenaza contra ciudades anti‑ICE

Durante la mañana de este lunes 19 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, a partir del próximo domingo 1 de febrero, negará fondos federales a cualquier estado que se resista a las políticas de inmigración de su administración, con lo que amplió así sus amenazas de cortar los recursos a las ciudades santuario.

Estas ciudades santuario son localidades en EE. UU. cuyas autoridades locales limitan la cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para proteger a los inmigrantes, especialmente a los indocumentados, fomentando la confianza y la denuncia de delitos sin temor a redadas o deportaciones.

Sin embargo, la nueva medida del presidente estadounidense Donald Trump podría tener repercusiones de gran alcance en todo el territorio de Estados Unidos, incluso en lugares que no son particularmente favorables a los no ciudadanos, por lo que decenas de autoridades locales se han pronunciado en contra de lo dicho por el mandatario.

"A partir del 1 de febrero, no haremos ningún pago a los estados que tengan ciudades santuario, porque hacen todo lo posible por proteger a los delincuentes a expensas de los estadounidenses, y eso genera fraude, delincuencia y todos los demás problemas que ello conlleva", afirmó el magnate neoyorquino, durante una rueda de prensa.

¿Puede Trump retirarles fondos a los estados?

Aunque el presidente Donald Trump no aclaró exactamente a qué se refería con la retención de pagos a los estados santuario, cuando periodistas estadounidenses le preguntaron qué fondos amenazaba con retener, simplemente respondió: “Ya lo verán”, por lo que probablemente compartirá más información en los próximos 12 días.

Ante esta situación, el gobernador demócrata de Illinois, Jay Robert Pritzker, aseguró públicamente que ha vencido a la administración del presidente Donald Trump antes, por lo que no tiene miedo de seguir haciéndolo, con la esperanza de que las cortes rechacen la idea del mandatario republicano, como ha sucedido en otras ocasiones.

En noviembre del 2025, el presidente Trump ordenó a los funcionarios federales retener los fondos destinados a las ciudades santuario que tratan de proteger de la deportación a las personas que se encuentran en el país de forma ilegal. No obstante, una jueza federal con sede en California anuló la orden ejecutiva del mandatario.

Asimismo, durante el primer mandato presidencial de Trump, en marzo del 2018, las cortes anularon su intento original de recortar la financiación a las jurisdicciones santuario, incluidos los estados de California, Connecticut y Nueva York; ciudades como Boston, y condados como el de Baltimore, en Maryland, y el de Cook, en Illinois.

Trump se atasca en los tribunales

Desde su primer mandato presidencial, los esfuerzos de la administración de Donald Trump para detener el flujo de dinero federal a ciudades santuario se han atascado rápidamente en los tribunales. “Este decreto era inconstitucional antes de que la tinta se secara”, dijo Dennis Herrera, abogado migratorio de la ciudad de San Francisco.

A su vez, otros jueces federales, como William Orrick, en California, no han estado de acuerdo con la medida y han prohibido a la administración Trump bloquear esas subvenciones a nivel nacional, por lo que las autoridades de los estados y ciudades santuario esperan que los tribunales vuelvan a impedir que esta medida se mantenga.