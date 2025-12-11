Un aire ártico se desplaza por EE. UU. y estas serán las zonas con bajas temperaturas

Las bajas temperaturas predominarán en varias áreas de EE. UU. durante esta semana, según indicó un reciente boletín del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El boletín señala también que llegará a su fin un río atmosférico que ha provocado abundantes lluvias en el noroeste del Pacífico en los últimos días.

Según el NWS, la amplificación de una cresta en la costa oeste movilizará aire ártico hacia el sur de EE. UU.

Este aire ártico provocará temperaturas máximas de un solo dígito en zonas como Dakota del Norte y el centro de Montana.

"A medida que la masa de aire frío se extienda hacia el sureste, hacia la parte alta del Medio Oeste y la cuenca alta del valle de Ohio, las temperaturas máximas diurnas tendrán dificultades para superar los 10 grados el sábado", afirmó el NWS.

.@NOAA's #GOESWest (#GOES18) 🛰️ has been closely tracking a potent and persistent #AtmosphericRiver that has brought torrential rain and high winds to the Pacific Northwest this week. The threat for major river #flooding and #landslides continues across portions of western… pic.twitter.com/UhiQcvlM9I — NOAA Satellites (@NOAASatellites) December 11, 2025

El aire frío también atravesará la región de los Grandes Lagos, lo que aumentará la probabilidad de nevadas en el lago Erie y el lago Ontario.

Además, un sistema de baja presión podría acumular nevadas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en el sureste, desde las llanuras centrales hasta el valle de Ohio.

The National Water Center has issued Area Hydrologic Discussion #272 valid through tomorrow morning. More Info: https://t.co/Ej4glFqoTd pic.twitter.com/g0UlzQlLhF — National Water Center (@nwsnwc) December 10, 2025

"Más allá del viernes, se espera que este sistema extienda las precipitaciones invernales al norte del Atlántico medio, donde el pronóstico actual prevé entre 2.5 y 5 centímetros de nieve a lo largo del corredor de la I-95, entre Filadelfia y Washington D. C.", señala el NWS.

Finalmente, en las zonas del centro-norte y este de EE. UU., el NWS prevé temperaturas por debajo del promedio en los próximos días.

