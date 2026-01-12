Verificamos por usted: ¿El perfil de Trump en Wikipedia pone que es “presidente de Venezuela”?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió recientemente una imagen en la que se observa su perfil en la página de Wikipedia, donde se le atribuye el cargo de “presidente interino de Venezuela”.

Publicada en su red Truth Social, Trump mostró su perfil, el cual indica que asumió el puesto supuestamente en enero del 2026.

Sin embargo, varios medios internacionales confirmaron que, en la página oficial de Wikipedia, Trump aún figura como presidente de Estados Unidos.

Anteriormente, Trump ya había utilizado imágenes manipuladas —en su mayoría generadas con inteligencia artificial— para provocar polémica.

El pasado 11 de enero, Trump señaló que tiene la expectativa de viajar a Venezuela y reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, luego de que el 3 de enero las fuerzas estadounidenses capturaran al mandatario Nicolás Maduro.

Trump dijo que dicha reunión será “en algún momento” y que, de forma preliminar, las relaciones de trabajo que ha tenido con Rodríguez han sido “muy buenas”.

Donald J. Trump Truth Social Post 08:23 PM EST 01.11.26 pic.twitter.com/CqZlOLfBC8 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 12, 2026

No obstante, volvió a reiterar sus amenazas hacia Rodríguez al decir que, si ella no coopera con Estados Unidos, podría “enfrentar una situación similar a la de Maduro”.

“Ella nos preguntó (si) podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije, sí, podemos. Ahora está llegando a Estados Unidos”, afirmó Maduro el pasado domingo a los periodistas que estaban en su avión presidencial.

El senador republicano Lindsey Graham, presente en el avión, apostilló que Maduro “eligió desafiar a Trump y al Ejército estadounidense, y su trasero está en la cárcel, donde merece estar”.

