Video muestra cómo avión comercial intenta aterrizar en Israel mientras suenan alarmas antimisiles

En medio de la tensión generada tras las constantes ofensivas militares entre Estados Unidos e Irán, han ocurrido peculiares momentos que han sido grabados en video.

Uno de ellos muestra el momento en que un avión comercial intentaba aterrizar en Israel mientras, de fondo, se escuchan las alarmas de un nuevo ataque de misiles iraníes.

Las imágenes muestran cómo el avión sobrevuela la ciudad de Petah Tikva, en cercanías de Tel Aviv, mientras las sirenas advierten sobre un posible ataque de misiles iraníes.

Según medios como Infobae, los hechos ocurrieron este 5 de marzo y las imágenes también fueron difundidas por la agencia Reuters.

Las imágenes muestran el tenso momento que se vivió, ya que las alertas advierten la llegada de misiles y obligan a millones de habitantes a buscar refugio.

En medio de la situación tensa generada tras las ofensivas militares, Israel bombardeó la noche de este jueves los suburbios meridionales de Beirut tras emitir órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio, aunque lo hizo, al menos inicialmente, a cuentagotas, pese a que se esperaban intensos barridos de ataques.

Unas ocho horas después de llamar a la evacuación de todas las afueras del sur de la capital, donde residen varios cientos de miles de personas, cazas israelíes comenzaron a bombardear los barrios periféricos del Dahye, y alcanzaron cinco objetivos en un lapso de una hora, según se pudo constatar.

Uno de ellos habría impactado en la zona de Haret Hreik, sin que se haya informado aún de la gravedad de los daños, y resonó con fuerza en todo Beirut.

