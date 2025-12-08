Video muestra cómo el ICE detuvo a una persona presuntamente vinculada con Karoline Leavitt

El pasado mes de noviembre corrió el rumor en EE. UU. de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) había detenido a una mujer con supuestos vínculos familiares con Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

De acuerdo con medios como CNN, la mujer fue identificada como Bruna Caroline Ferreira, originaria de Río de Janeiro, cuya detención ocurrió el 20 de noviembre en la capital de Massachusetts.

El caso llamó la atención porque Ferreira es madre del sobrino de Karoline Leavitt, ya que fue pareja de Michael Leavitt, hermano de la funcionaria.

El abogado de Ferreira afirmó después que la mujer fue detenida por “contar con un arresto previo por agresión” y que actualmente enfrenta un proceso de deportación.

Ahora, medios como TMZ han publicado un video en el que se observa el supuesto momento en que Ferreira es detenida por miembros del ICE.

El video, que dura aproximadamente un minuto y medio, muestra presuntamente a Ferreira dentro de su vehículo, cuando de pronto es rodeada por varios vehículos del ICE.

WHITE HOUSE PRESS.SEC.KAROLINE LEAVITT...

NEW VIDEO SHOWS ICE ARRESTING NEPHEW`S MOTHER



Never-before-seen footage shows the moment ICE agents arrested a woman with family ties to White House Press Secretary Karoline Leavitt.

TMZ obtained video showing Bruna Caroline Ferreira,…



TMZ obtained video showing Bruna Caroline Ferreira,… pic.twitter.com/lexvpvqKqB — www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) December 3, 2025

Luego, se ve cómo dos agentes migratorios bajan y se colocan del lado del piloto del vehículo de Ferreira y comienzan a interrogarla.

Después, los agentes obligan a Ferreira a bajar del vehículo, y se observa que viste un suéter gris.

En la parte final se ve cómo los agentes se llevan a Ferreira y la suben a uno de sus vehículos, mientras otro agente del ICE se lleva el auto de la mujer.

