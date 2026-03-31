Video muestra cómo la turbina de un avión explota en pleno despegue en Brasil

En redes sociales se ha vuelto viral el caso de un avión de Delta Air Lines cuya turbina explotó poco después de despegar en Brasil, lo que causó momentos de tensión y miedo entre los pasajeros.

El hecho quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde se observa cómo la turbina del avión comienza a incendiarse, mientras de fondo se escuchan los gritos y comentarios de los pasajeros.

El video también muestra cómo el motor del avión produjo fogonazos que provocaron una explosión.

Medios como Clarín afirmaron que el vuelo fue identificado como DAL 104, de Delta Air Lines, el cual despegó desde el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, Brasil, y tenía como destino Atlanta, Estados Unidos.

El hecho ocurrió el pasado 29 de marzo, y el medio Clarín también afirma que se registró la conversación entre el piloto y la torre de control.

#BRASIL | El #vuelo de un Airbus A330 de Delta Airlines se convirtió en una escena de terror cuando una grave falla en el #motor izquierdo desató gritos desesperados entre los pasajeros. La aeronave tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto de Guarulhos.

A pesar del caos, los… pic.twitter.com/zOlE2u888y — Contraplano (@ContraplanoEc) March 30, 2026

En la conversación se nota la calma del piloto, quien se limita a decir que el avión debe regresar al aeropuerto.

"Afirmativo, necesitamos regresar", se le escucha decir al piloto.

#ATENCIÓN

Este fue el momento exacto en el que un #avión en #Brasil despegó del Aeropuerto Internacional de Guarulhos en São Paulo, pero poco después sufrió una explosión de unos de sus motores.



🎥 @teleSURtv pic.twitter.com/xS9Rj71l9s — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) March 31, 2026

Las autoridades señalaron que el avión pudo aterrizar sin ningún contratiempo, y los pasajeros fueron auxiliados por los cuerpos de socorro.

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