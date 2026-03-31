Internacional
Video muestra cómo la turbina de un avión explota en pleno despegue en Brasil
La turbina de un avión explotó cuando despegaba de un aeropuerto en Brasil el pasado 29 de marzo.
FOTO ILUSTRATIVA. Fotografía de archivo del 5 de julio de 2024 de un avión en la ciudad de Rio de Janeiro. (Foto Prensa Libre: EFE)
En redes sociales se ha vuelto viral el caso de un avión de Delta Air Lines cuya turbina explotó poco después de despegar en Brasil, lo que causó momentos de tensión y miedo entre los pasajeros.
El hecho quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde se observa cómo la turbina del avión comienza a incendiarse, mientras de fondo se escuchan los gritos y comentarios de los pasajeros.
El video también muestra cómo el motor del avión produjo fogonazos que provocaron una explosión.
Medios como Clarín afirmaron que el vuelo fue identificado como DAL 104, de Delta Air Lines, el cual despegó desde el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, Brasil, y tenía como destino Atlanta, Estados Unidos.
El hecho ocurrió el pasado 29 de marzo, y el medio Clarín también afirma que se registró la conversación entre el piloto y la torre de control.
En la conversación se nota la calma del piloto, quien se limita a decir que el avión debe regresar al aeropuerto.
"Afirmativo, necesitamos regresar", se le escucha decir al piloto.
Las autoridades señalaron que el avión pudo aterrizar sin ningún contratiempo, y los pasajeros fueron auxiliados por los cuerpos de socorro.
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