Video muestra cómo televisión iraní interrumpe su transmisión tras un ataque israelí

En el momento del ataque, las cámaras captaron cómo una presentadora de la cadena estatal, que estaba criticando la ofensiva de Israel, abandonaba rápidamente el plató en medio de una espesa polvareda y con partes del techo desprendiéndose, según videos difundidos por medios iraníes.

El conflicto empezó el viernes cuando el ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán con el objetivo declarado de evitar que se dote de armas nucleares.

Después de décadas de guerra indirecta y operaciones puntuales, se trata de la primera vez que los dos países se enfrentan militarmente con tanta intensidad.

“Atacaremos al dictador iraní en todas partes”, afirmó el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, cuyo país había instado a evacuar a los vecinos de una zona del noreste de Teherán, antes de bombardear “infraestructuras militares pertenecientes al régimen iraní”.

What a courage… Hats off to lioness of #طهران

Israeli strikes have bombed the Iranian state-TV building in #Tehran as it was broadcasting live on air. pic.twitter.com/PeuDnMjktv