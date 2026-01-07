Video muestra el petrolero que EE. UU. incautó en el mar Caribe y que lo vincula a Venezuela

Video muestra el petrolero que EE. UU. incautó en el mar Caribe y que lo vincula a Venezuela

Se trata del segundo buque que EE. UU. ha confiscado, ya que el primero se encontraba en el Atlántico Norte.

EE.UU. intercepta a petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Imagen publicada en la cuenta oficial de X del Comando Europeo de los Estados Unidos en la que confirman la interceptación del "Marinera", antes conocido como "Bella 1", un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución. (Foto Prensa Libre; EFE)

Este 7 de enero, EE. UU. confirmó la captura de dos buques petroleros supuestamente sancionados: uno en el Atlántico Norte y otro en el mar Caribe, ambos vinculados, según las autoridades estadounidenses, con Venezuela.

En el caso del buque incautado en el mar Caribe, la información fue confirmada por el Comando Sur de EE. UU., mientras que el del Atlántico Norte fue confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

"En una operación realizada esta madrugada, el Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes un buque cisterna sin bandera y sancionado, que formaba parte de la flota oscura", afirmó el Comando Sur de EE. UU. sobre el buque interceptado en el Caribe.

Las autoridades señalaron que el segundo buque operaba en aguas internacionales y realizaba supuestas actividades ilícitas en el Caribe.

"A través de la Operación Lanza del Sur, el Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de acabar con las actividades ilícitas en el hemisferio occidental", afirmaron las autoridades estadounidenses en redes sociales.

Además de la información, el Comando Sur de EE. UU. compartió un video en el que se observa el buque confiscado.

"El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR —en cualquier parte del mundo—", declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

Debido a la presión ejercida por las autoridades estadounidenses sobre Venezuela, este tipo de operaciones se ha incrementado.

Actualmente, el Departamento del Tesoro mantiene una lista de buques vinculados a países como Venezuela, Rusia o Irán, los cuales, según esta legislación, son susceptibles de ser decomisados en cualquier momento.

Lea también: Cuánto tiempo duró la Operación Resolución Absoluta, que permitió la captura de Nicolás Maduro

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Atlántico Audiencias EE.UU. Buques Caribe EE. UU.  Tendencias internacionales Tendencias mundiales Venezuela 
