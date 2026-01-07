China estudia el ataque de EE.UU. en busca de lecciones y oportunidades, dicen analistas

La drástica decisión del presidente Donald Trump de capturar al líder venezolano Nicolás Maduro podría en última instancia beneficiar a China en su competencia con Estados Unidos, dicen los analistas, a pesar de que Beijing ha condenado enérgicamente la intervención militar. El sorpresivo ataque estadounidense ocurrido la madrugada del sábado proporciona a China una oportunidad de promocionarse, por el contrario, como una potencia global responsable, al tiempo que facilita a los funcionarios chinos afirmar con fuerza sus propios intereses en su patio trasero, incluido Taiwán, según analistas políticos y de seguridad.

“Si nos encaminamos hacia un mundo donde las grandes potencias pueden usar la fuerza y ​​ejercer el poder sin piedad en sus propios territorios… ese precedente no es del todo malo desde la perspectiva de China”, afirmó Hal Brands, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y exfuncionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos. “Encaja con la forma en que Pekín, en última instancia, desearía comportarse en lugares como el Mar de China Meridional o el Estrecho de Taiwán”. China ha estado intensificando su campaña para presionar a Taiwán, una isla frente a la costa china que Pekín reclama como suya.

El líder chino, Xi Jinping, ha convertido la reunificación con Taiwán en un objetivo prioritario y ha desplegado un número creciente de aviones de guerra y buques en torno a Taiwán. La semana pasada, China lanzó ejercicios militares masivos para simular un bloqueo de la isla. China también se ha vuelto más asertiva en el Mar de China Meridional en los últimos años, encendiendo tensiones con países como Filipinas al presionar con reclamos sobre territorio en disputa en la vía fluvial. Al llevar a cabo el ataque militar contra Venezuela, el gobierno estadounidense también ha socavado su capacidad de generar una respuesta internacional ante un posible ataque contra Taiwán, afirmó Steve Tsang, director del Instituto SOAS China en Londres.

A los funcionarios chinos les preocupa que un ataque contra Taiwán provoque una "respuesta unida" de las democracias del mundo, pero ahora, "todo lo que se dice sobre la importancia de defender a Taiwán se ve socavado por la ilegalidad de Trump en el ataque a Caracas", añadió Tsang. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, declaró el lunes que China estaba "profundamente conmocionada" por el "flagrante uso de la fuerza contra un Estado soberano" y exigió a Estados Unidos la liberación de Maduro y su esposa. Los medios estatales chinos se sumaron a las críticas; por ejemplo, la agencia de noticias oficial Xinhua afirmó que Washington "ha revelado su verdadera cara", devolviendo "al mundo a una era colonial bárbara de saqueo". El propio Xi advirtió el lunes que "la intimidación unilateral está afectando gravemente el orden internacional".

La enérgica reacción de China reflejó en parte su estrecha relación diplomática y económica con Venezuela. Pekín ha ofrecido un salvavidas al régimen de Maduro, en crisis, otorgándole préstamos y comprando la mayor parte de las exportaciones petroleras venezolanas en medio de las sanciones estadounidenses. Apenas unas horas antes de ser capturado, Maduro se había reunido con una delegación de alto nivel de funcionarios chinos en Caracas, encabezada por el enviado especial de Beijing para asuntos de América Latina y el Caribe, Qiu Xiaoqi. Zhao Minghao, subdirector del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Fudan de Shanghai, dijo que los funcionarios chinos están siguiendo de cerca los acontecimientos en Venezuela en busca de pistas sobre el pensamiento geopolítico de Trump.

Una de las conclusiones es su "deseo de revitalizar y mejorar el control [estadounidense] sobre el hemisferio occidental", dijo Zhao, y agregó que también está claro que Trump "está impulsado por intereses prácticos", como el control de los recursos petroleros venezolanos, en lugar de "una narrativa ideológica o ingenua de la democracia que reemplaza al autoritarismo". Algunos internautas chinos se han apresurado a sugerir que China debería aprovechar este aparente regreso a un mundo de esferas de influencia en pugna y planear un ataque similar contra el presidente taiwanés Lai Ching-te.

Un comentarista en la red social china Weibo, por ejemplo, escribió el sábado que "la situación venezolana ofrece una posible solución para unificar Taiwán: primero, realizar operaciones especiales para arrestar a Lai Ching-te y luego declarar inmediatamente la toma de control de Taiwán". La publicación acumuló rápidamente más de 2500 "me gusta". Pero Zhao expresó sus dudas de que el ataque estadounidense a Venezuela afecte la forma en que China aborda a Taiwán, ya que las autoridades chinas consideran el estatus de Taiwán como un asunto interno. Añadió que Pekín tiene sus propias consideraciones políticas coherentes con respecto a Taiwán.

En China, tampoco todos coinciden en que la conducta transgresora de Trump sea beneficiosa para China. Los analistas en Pekín sugieren que cualquier daño a un sistema internacional basado en normas perjudicará a China. “Esta mentalidad estadounidense está arraigada en las esferas de influencia tradicionales… [y] representa un desafío significativo para la comunidad internacional, incluida China”, afirmó Niu Haibin, experto en América Latina del Instituto de Estudios Internacionales de Shanghái. “China no está de acuerdo ni acepta en absoluto la práctica de dividir las esferas de influencia. Tampoco construirá una esfera propia al estilo estadounidense”.

Drew Thompson, ex funcionario del Pentágono centrado en China, dijo que la sofisticación de la operación estadounidense, que combinó efectivamente diferentes servicios militares, no pasaría desapercibida para los funcionarios chinos. “El gobierno estadounidense puede aunar todos sus poderes para operar conjuntamente”, afirmó Thompson, quien actualmente trabaja en la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur. Esto contrasta con China, donde la “integración de sistemas” del ejército siempre ha sido un punto débil, añadió, especialmente tras las purgas militares de alto nivel en Pekín.

En Taiwán, también ha habido una respuesta mixta al ataque de Estados Unidos a Venezuela. “Por un lado, claro está, hay quienes afirman que Estados Unidos no es un buen actor porque violó el orden internacional que, de alguna manera, contribuyó a establecer después de la Segunda Guerra Mundial”, declaró Yang Kuang-shun, cofundador del grupo de expertos US Taiwan Watch. Esto podría alimentar aún más el escepticismo sobre Estados Unidos en Taiwán, añadió, en un momento en que crece la preocupación entre los taiwaneses sobre si pueden contar con la protección estadounidense.

Por otra parte, añadió Yang, el ataque demostró la disposición estadounidense a usar la fuerza con decisión más allá de sus fronteras, lo que dio esperanzas a algunos taiwaneses de que Estados Unidos acudiría en su ayuda. Taiwán depende del apoyo no oficial de Washington en virtud de su política de ambigüedad estratégica, que no aclara si intervendría en un conflicto con China. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, en un comentario a The Washington Post, dijo que está monitoreando la situación en Venezuela y “continuará cooperando con Estados Unidos y otros socios democráticos” en materia de seguridad global.

El apoyo del gobierno chino a Venezuela en los últimos años forma parte de una campaña más amplia de Pekín para estrechar lazos en América Latina. Un libro blanco publicado el mes pasado describe el compromiso político, económico y de seguridad de China con la región, con el objetivo de elevar la cooperación a un nuevo nivel. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, indicó el lunes que el esfuerzo no se vería interrumpido por la salida de Maduro. "Independientemente de cómo evolucione el panorama internacional, China siempre será un buen amigo y socio de los países de América Latina y el Caribe", afirmó.

Pero Víctor Shih, director del Centro de China del Siglo XXI de la Universidad de California en San Diego, afirmó que la intervención estadounidense en Venezuela podría suponer un duro golpe para la influencia china en la región. "Si Venezuela se transforma en un régimen fundamentalmente proestadounidense, eso supondrá un revés para las ambiciones latinoamericanas de China", afirmó. Sin embargo, si Estados Unidos se ve involucrado en un enredo prolongado en Venezuela, esto podría abrir una puerta para que China actúe contra Taiwán mientras los funcionarios estadounidenses están distraídos, dijo Tsang del Instituto SOAS China.

“Probablemente querrán esperar a ver si los estadounidenses terminan en un atolladero en Venezuela primero”, dijo. “Si eso sucede, [atacar a Taiwán] sería una tentación mucho mayor”.