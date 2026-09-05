Video revela el momento en que una mujer de 71 años dispara dentro de una comisaría de Florida, antes de ser abatida por policías

Una mujer de 71 años murió en un hospital después de ingresar armada a una comisaría de Port Orange, Florida, apuntar contra empleados civiles y disparar dentro del edificio. Tras el ataque, salió hacia el estacionamiento con la pistola, donde fue baleada por agentes que le ordenaban que soltara el arma.

La mujer fue identificada como Linda Jean Croteau. El hecho ocurrió el 3 de septiembre, poco después de las 8.30 horas, en el área de registros del Departamento de Policía de Port Orange. Según la reconstrucción policial, Croteau habló con empleados, apuntó el arma hacia ellos y efectuó un disparo en dirección a una zona donde había personal. Ningún trabajador ni agente resultó herido.

Video muestra cómo ocurrió el tiroteo

Después de disparar dentro de la comisaría, Croteau salió por la entrada principal hacia el estacionamiento todavía con el arma. Las grabaciones difundidas por la Policía muestran a los agentes ordenándole repetidamente “suelte el arma” mientras intentaban que se rindiera.

Mientras tanto en gringolandia



En el medio oeste de la ley del mas fuerte

Una anciana entra a una comisaría, abre fuego y luego es abatida por la Policía



Una mujer de 71 años entró el jueves por la mañana al vestíbulo de la comisaría de Policía de Port Orange, Florida, y 🧵 pic.twitter.com/tiablboz7s — aapayés (@aapayes) September 5, 2026

La mujer continuó con la pistola y tres agentes abrieron fuego contra ella. Los policías dejaron de disparar cuando soltó el arma, según la versión de la institución.

Sin embargo, cuando Croteau estaba herida en el suelo, extendió una mano e intentó alcanzar nuevamente la pistola. Los agentes volvieron a ordenarle que se rindiera y efectuaron disparos adicionales.

Tras controlar la situación, los policías le prestaron primeros auxilios y Croteau fue trasladada a un hospital, donde murió el 4 de septiembre.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida quedó a cargo de investigar la actuación de los agentes y reconstruir la secuencia completa. Las autoridades no han determinado públicamente por qué Croteau ingresó armada a la comisaría, ni cuál habría sido el motivo del ataque.

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