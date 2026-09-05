Video revela el momento en que una mujer de 71 años dispara dentro de una comisaría de Florida, antes de ser abatida por policías

Internacional

Video revela el momento en que una mujer de 71 años dispara dentro de una comisaría de Florida, antes de ser abatida por policías

Una mujer de 71 años murió en un hospital después de protagonizar un tiroteo dentro de una comisaría de Port Orange, Florida, donde disparó hacia un área con empleados civiles antes de ser baleada por agentes.

|

time-clock

Una mujer de 71 años murió en un hospital después de protagonizar un tiroteo dentro de una comisaría de Port Orange, Florida, donde disparó hacia un área con empleados civiles antes de ser baleada por agentes.

Linda Jean Croteau, de 71 años, ingresó armada a una comisaría de Port Orange, Florida, donde disparó hacia un área con empleados antes de ser abatida por agentes; murió posteriormente en un hospital. (Foto: Prensa Libre, redes sociales)

Una mujer de 71 años murió en un hospital después de ingresar armada a una comisaría de Port Orange, Florida, apuntar contra empleados civiles y disparar dentro del edificio. Tras el ataque, salió hacia el estacionamiento con la pistola, donde fue baleada por agentes que le ordenaban que soltara el arma.

La mujer fue identificada como Linda Jean Croteau. El hecho ocurrió el 3 de septiembre, poco después de las 8.30 horas, en el área de registros del Departamento de Policía de Port Orange. Según la reconstrucción policial, Croteau habló con empleados, apuntó el arma hacia ellos y efectuó un disparo en dirección a una zona donde había personal. Ningún trabajador ni agente resultó herido.

Video muestra cómo ocurrió el tiroteo

Después de disparar dentro de la comisaría, Croteau salió por la entrada principal hacia el estacionamiento todavía con el arma. Las grabaciones difundidas por la Policía muestran a los agentes ordenándole repetidamente “suelte el arma” mientras intentaban que se rindiera.

La mujer continuó con la pistola y tres agentes abrieron fuego contra ella. Los policías dejaron de disparar cuando soltó el arma, según la versión de la institución.

LECTURAS RELACIONADAS

El hombre que intentó asesinar a Trump se tomó un selfie armado minutos antes del ataque

Una selfie antes del atentado: la foto que se tomó Cole Allen antes de intentar asesinar a Donald Trump

chevron-right
USA6746. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 26/11/2025.- Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos vigila cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo este miércoles, en Washington (EE.UU.). Dos agentes de la Guardia Nacional fueron asesinados en un tiroteo, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico. EFE/ Octavio Guzmán

Balacera en centro comercial de Luisiana deja un muerto y cinco heridos

chevron-right

Sin embargo, cuando Croteau estaba herida en el suelo, extendió una mano e intentó alcanzar nuevamente la pistola. Los agentes volvieron a ordenarle que se rindiera y efectuaron disparos adicionales.

Tras controlar la situación, los policías le prestaron primeros auxilios y Croteau fue trasladada a un hospital, donde murió el 4 de septiembre.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida quedó a cargo de investigar la actuación de los agentes y reconstruir la secuencia completa. Las autoridades no han determinado públicamente por qué Croteau ingresó armada a la comisaría, ni cuál habría sido el motivo del ataque.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Estados Unidos Florida Sucesos Estados Unidos Tendencias internacionales Tiroteos en Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM