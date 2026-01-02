Videos muestran cómo el fuerte temblor tambaleó el Ángel de la Independencia en México y otros edificios

Internacional

Videos muestran cómo el fuerte temblor tambaleó el Ángel de la Independencia en México y otros edificios

Diferentes videos publicados en redes sociales muestran cómo el Ángel de la Independencia, en ciudad de México, se balancea luego del temblor de 6.5.

|

Foto de archivo tomada en agosto de 2024 muestra al Ángel de la Independencia de Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: AFP)

Foto de archivo tomada en agosto de 2024 muestra al Ángel de la Independencia de Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: AFP)

Un temblor de magnitud 6,5 con epicentro en Guerrero, en el suroeste de México, sacudió este viernes la costa Pacífica y la ciudad de México, causando escenas de confusión pero sin “daños graves”, según las primeras informaciones oficiales.

El sismo se registró a las 7.58 horas y tuvo una magnitud de 6,5 según datos del Servicio Sismológico Nacional mexicano.

La violenta sacudida fue precedida un minuto antes por las alarmas de advertencia, que en un largo fin de semana de inicio de año despertaron a muchos mexicanos y turistas, algunos de los cuales salieron a las calles aún en pijama.

El sismo obligó también a suspender la habitual rueda de prensa que la presidenta Claudia Sheinbaum da cada mañana en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

EN ESTE MOMENTO

Temblor en México

Temblor de 6.5 sacude a México este viernes 2 de enero de 2026

Right
Billetes quetzales de varias denominaciones presupuesto del Estado 2026

Suspensión del presupuesto 2026: Ejecutivo activa techo del 2025 por Q154 mil 836.6 millones y enfrentará desafíos en el Congreso

Right

El temblor tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, cerca de la turística Acapulco, en el estado de Guerrero, informó Sheinbaum a su regreso minutos después del temblor.

La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de “daños graves” ni en la capital ni en Guerrero.

El suelo comenzó a cimbrarse a las 07.58 horas (13H58 GMT) y provocó que habitantes de la capital evacuaran sus hogares.

“Estaba todavía dormida y empezó a sonar la alarma de la calle”, dijo a AFP Karen Gómez, de 47 años, que vive en el piso 13 de un edificio en la demarcación Álvaro Obregón de Ciudad de México.

Temblor en México
Turistas permanecen fuera tras evacuar sus hoteles durante un terremoto de magnitud 6,5 en Acapulco, estado de Guerrero, México, el 2 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: Francisco Robles/ AFP)

“La alarma del celular, esa sí me espantó”, explicó Gómez, empleada en un corporativo, en referencia a un sistema de alertas a través de teléfonos móviles recién implementado por el gobierno de México en 2025.

LECTURAS RELACIONADAS

Temblor en México

Temblor de 6.5 sacude a México este viernes 2 de enero de 2026

chevron-right
Maduro hizo la entrevista el último día del año. REUTERS

Maduro dice que está abierto a dialogar con EE.UU. sobre narcotráfico y petróleo “donde y cuando quieran”

chevron-right

“El susto es horrible, se siente el edificio cómo se mueve”, indicó Norma Ortega, de 57 años, vecina de una torre de departamentos contigua.

Periodistas de la AFP constataron que médicos con batas y enfermeros, así como pacientes y sus familiares, evacuaron la clínica Londres, ubicada en la central demarcación Cuauhtémoc.

 Videos virales

Uno de los videos que se ha vuelto viral en redes sociales es el del Ángel de la Independencia, de ciudad de México, ya que este se balanceó constantemente luego del movimiento telúrico.

-Sismos mortales

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos y los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero al encontrarse a menos de 400 km.

MEX6411. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 02/01/2026.- Trabajadores retiran un árbol que cayó sobre un vehículo tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México). Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional. EFE/ Madla Hartz
Trabajadores retiran un árbol que cayó sobre un vehículo tras un sismo este viernes, en Ciudad de México (México). Un sismo de magnitud 6.5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional. (Foto Prensa Libre: EFE/ Madla Hartz)

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8,1 devastó una amplia zona de Ciudad de México.

Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país.

El sismo del 1985 dejó 12.843 muertos, según un recuento de actas de defunción oficiales publicado por el diario Excélsior en 2015.

Se contabilizaron más de 20.000 fallecidos, aseguraron Organizaciones civiles en la época.

Durante años, las cifras oficiales variaron en las estimaciones de muertos.

También un 19 de septiembre, en 2017, un terremoto de 7,1 dejó 369 fallecidos, la mayoría en Ciudad de México.

Con el apoyo del Sismológico Nacional se han desarrollado sistemas de alerta, incluidas aplicaciones en teléfonos inteligentes, que advierten de la ocurrencia de un fuerte sismo y dan a los habitantes de la capital hasta un minuto para ponerse a salvo.

La alcaldía ha instalado altavoces en los postes del alumbrado público que emiten la denominada “alerta sísmica”.

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. México Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS