Internacional
Videos muestran cómo un enorme tornado provoca daños y heridos en Oklahoma, EE. UU.
Un enorme tornado causó graves daños estructurales en una ciudad de Oklahoma y dejó al menos 15 personas heridas.
FOTO ILUSTRATIVA. En redes sociales se han divulgado varios videos de un tornado de gran tamaño que provocó varios daños en Oklahoma. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios estadounidenses informaron sobre un enorme tornado que se formó el pasado 23 de abril y que provocó daños en infraestructuras y dejó varias personas heridas.
Además, en redes sociales se publicaron varios videos de cómo el tornado, de gran tamaño, daña varias infraestructuras mientras avanza por el estado.
De acuerdo con NBC News, el tornado avanzó por la ciudad de Enid, que tiene aproximadamente 50 mil habitantes y está ubicada en la zona centro-norte del estado.
Información del Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma indicó que se han registrado entre 10 o 15 personas heridas por el tornado, pero ningún fallecido.
"Los equipos de emergencia continúan las búsquedas secundarias en las zonas afectadas por el tornado", informó para NBC la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield.
A su vez, la Base de la Fuerza Aérea Vance, ubicada al suroeste de Enid, afirmó que permanecerá cerrada debido a las labores de restablecimiento del suministro eléctrico y de agua.
El alcalde de Enid, David Mason, informó que el tornado causó grandes daños en el vecindario de Gray Ridge y en la zona sur de la ciudad.
"Me complace informar que, si bien algunas viviendas sufrieron daños importantes, no hubo víctimas mortales y solo se registraron heridos leves", dijo Mason en un comunicado.
Videos
En redes sociales se han publicado varios videos en donde se observa el enorme tornado mientras avanza por el vecindario de Enid.
En uno de los videos se ve cómo el tornado se acerca a un complejo, mientras las personas que graban se alejan del lugar.
También se publicaron varias imágenes donde se observan casas completamente destruidas, mientras las autoridades de rescate llevan a cabo sus labores entre los escombros.
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