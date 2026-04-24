Videos muestran cómo un enorme tornado provoca daños y heridos en Oklahoma, EE. UU.

Medios estadounidenses informaron sobre un enorme tornado que se formó el pasado 23 de abril y que provocó daños en infraestructuras y dejó varias personas heridas.

Además, en redes sociales se publicaron varios videos de cómo el tornado, de gran tamaño, daña varias infraestructuras mientras avanza por el estado.

De acuerdo con NBC News, el tornado avanzó por la ciudad de Enid, que tiene aproximadamente 50 mil habitantes y está ubicada en la zona centro-norte del estado.

Información del Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma indicó que se han registrado entre 10 o 15 personas heridas por el tornado, pero ningún fallecido.

"Los equipos de emergencia continúan las búsquedas secundarias en las zonas afectadas por el tornado", informó para NBC la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield.

A su vez, la Base de la Fuerza Aérea Vance, ubicada al suroeste de Enid, afirmó que permanecerá cerrada debido a las labores de restablecimiento del suministro eléctrico y de agua.

El alcalde de Enid, David Mason, informó que el tornado causó grandes daños en el vecindario de Gray Ridge y en la zona sur de la ciudad.

"Me complace informar que, si bien algunas viviendas sufrieron daños importantes, no hubo víctimas mortales y solo se registraron heridos leves", dijo Mason en un comunicado.

Videos

En redes sociales se han publicado varios videos en donde se observa el enorme tornado mientras avanza por el vecindario de Enid.

🚨#BREAKING: Watch as additional footage from earlier during the Tornado Emergency shows a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been… pic.twitter.com/PzIvN80qSn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 24, 2026

En uno de los videos se ve cómo el tornado se acerca a un complejo, mientras las personas que graban se alejan del lugar.

A powerful tornado was seen spinning near Vance Air Force Base in Oklahoma, forcing it to close on Thursday. Video shows the massive size of the twister as it moved across Enid, a city of about 50,000 people in Garfield County near the state's northern border.



The tornado ripped… pic.twitter.com/YujwrvGvxn — CBS News (@CBSNews) April 24, 2026

También se publicaron varias imágenes donde se observan casas completamente destruidas, mientras las autoridades de rescate llevan a cabo sus labores entre los escombros.

NEW: Storm chasers capture a rare moment as twin tornadoes spin side-by-side in Braman, Oklahoma.



At one point, a smaller satellite tornado circles the main funnel — a rare interaction sometimes referred to as the Fujiwara effect.



The storms tore across parts of Oklahoma… pic.twitter.com/Z8GR8xwQ4b — Fox News (@FoxNews) April 24, 2026

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