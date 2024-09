Videos muestran la destrucción causada por el huracán Helene en Florida, que ha dejado 41 muertos

El ciclón ha ocasionado la muerte de siete personas en Florida, 15 en Georgia y otras 17 en Carolina del Sur, dos de ellas bomberos, según confirmó este viernes el gobernador de este estado, Henry McMaster.

En Carolina del Norte se confirmaron hasta el momento dos fatalidades, una de ellas una menor de cuatro años de edad.

Hacia la tarde del viernes, más de 4,6 millones de personas no tenían energía en una decena de estados, mientras que miles de operarios retiraban escombros, maleza y reparaban postes de tendido eléctrico con miras a restablecer el fluido eléctrico.

Casi un millar de vuelos fueron cancelados en EE.UU., la gran mayoría de ellos con salidas o llegadas previstas en los aeropuertos internacionales de Charlotte (Carolina del Norte), Atlanta (Georgia) y Tampa (Florida).

Heartbreaking scene as catastrophic storm surge leaves Horseshoe Beach, Florida destroyed. Almost every house sustained damage. @MyRadarWX #Hurricane #Helene pic.twitter.com/LcfXADRnEB — Jordan Hall (@JordanHallWX) September 27, 2024

Con las primeras luces del alba los residentes de poblados floridanos como Cedar Key y Perry, éste último por donde el ciclón tocó tierra, descubrieron ante si un escenario dantesco, plagado de calles inundadas, escombros, y ventanas y tejados arrancados.

This is absolutely terrifying. I don’t know if it’s possible for some people to evacuate at this point. Praying for #asheville#lakeluredam #lakelure #helene #ncwx pic.twitter.com/EfbC62xBlZ — Frank Fighting For Freedom 🇺🇸 (@thinktankfranks) September 27, 2024

Algunas localidades de esta región como Steinhatchee, pequeño pueblo pesquero que aún se recuperaba del embate en agosto del año pasado del huracán Idalia, vieron como algunas viviendas y negocios quedaron destrozados por la caída de árboles o por la fuerza de los vientos.

WILD: Man in Tampa, FL is broadcasting live from his living room, showing the aftermath of Hurricane Helene. pic.twitter.com/0u57hnKc7U — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) September 27, 2024

El huracán tocó tierra pasadas las 11:00 de la noche del jueves, hora local (3:00 GMT del viernes), cerca de la localidad de Perry, en la región del noroeste de Florida conocida como Big Bend, con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora (140 millas).

Las inundaciones por las lluvias y la marejada ciclónica, que elevó el nivel del mar hasta más de 3 metros por encima de su promedio, fueron extensivas y en general los daños llegaron hasta cientos de kilómetros hacia el norte.

Helene, esta tarde debilitada a una ciclón postropical con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora (35 millas), todavía produce inundaciones y situaciones de emergencia, como ha ocurrido en un hospital de Tennessee, donde 54 personas debieron ser rescatadas en helicóptero desde el tejado del centro de salud que resultó inundado.

En este sureño estado, unos 20 mil residentes recibieron una orden de evacuación obligatoria a causa de las repentinas inundaciones y debido al peligro que suponía una represa cerca de la localidad de Newport.

En Carolina del Norte, su gobernador, Roy Cooper, alertó sobre los riesgos de peligrosos deslizamientos de tierra a causa de las torrenciales lluvias. “Esta es una de las peores tormentas en la historia moderna para partes del oeste de Carolina del Norte”, resaltó.

En localidades del oeste de este estado se ha impuesto un toque de queda a partir de la noche del viernes, para facilitar las tareas de los equipos de emergencias, según señalaron las autoridades locales.

This is what a 15 ft storm surge from Cat 4 Hurricane #Ian looked like in #FortMyers. Now, the NHC predicts #Helene could strengthen to a Cat 4 (115 kn winds before landfall), potentially bringing storm surges of:



15-20 ft: Carrabelle to Suwannee River, FL

10-15 ft: Apalachicola… pic.twitter.com/UiivD9kA9Z — Dr. Mona Hemmati (@HemmatiMona) September 25, 2024

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, dijo hoy que varios hospitales en el sur de este estado se han quedado sin energía y que los cuerpos de rescate se dirigen hacia el este, donde decenas residentes se han quedado atrapados en sus viviendas a primeras horas de hoy.

The National Hurricane Center is now forecasting an "unsurvivable storm surge" of up to 20 feet from Hurricane Helene for the Big Bend of Florida. THIS is what that looks like… pic.twitter.com/acbUG3ceSb — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 25, 2024

La agencia federal de emergencias (FEMA, en inglés) desplegó hasta 1 mil 500 socorristas a la zona de desastres, quienes han auxiliado en unos 400 rescates en el área de Tampa, en el oeste de Florida, además de haber distribuido agua y comida.

La Casa Blanca señaló hoy que tanto el presidente de EE. UU., Joe Biden, como la vicepresidenta y candidata demócrata en las próximas elecciones, Kamala Harris, “están siguiendo de cerca estos esfuerzos y están recibiendo información periódica“.